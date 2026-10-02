이장우 '홀쭉 꽃미남' 비주얼에 터진 감탄 "매일 셀카 찍을 얼굴"..현재는 '한숨'

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[스포츠조선 조윤선 기자] 이장우가 지금보다 체중이 30kg가량 적게 나갔던 리즈 시절 사진을 보며 깊은 한숨을 내쉬었다.

1일 유튜브 채널 '살찐삼촌 이장우'에는 '먹는 것까지가 등산이다! 저 이장우도 등산 (안)하고 근처 맛집 찾아갔습니다. 보쌈부터, 두부전골, 파전까지 기가 막히게 즐겼습니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 이장우는 "청계산은 진짜 가깝고 좋은 산이다. 높지도 않다"며 "나도 옛날에 말랐을 때는 자주 다녔다"고 말했다.

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이어 아내 조혜원과 연애 시절 함께 등산하며 찍은 사진을 공개했다. 날렵한 턱선과 늘씬한 몸매가 돋보이는 사진을 본 이장우는 "이때는 진짜 배낭을 메고 여행도 많이 다녔다. 운동도 많이 했다"고 회상했다.

이장우의 리즈 시절 사진을 본 제작진은 "진짜 다른 사람 같다. 잘생겼다"며 "내가 저 얼굴이었으면 매일 셀카를 찍었을 것 같다"고 감탄했다.

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이에 이장우는 "그때는 나도 그랬다. 지금은 셀카 안 찍은 지 엄청 오래됐다. 살이 찌기 시작하면서 안 찍게 됐다"며 "살 뺀다고 이때로 돌아갈 순 없겠지"라며 한숨을 내쉬었다.

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제작진은 MBC '나 혼자 산다'를 통해 화제가 된 초록색 패딩을 언급하며 "초록 패딩은 2023년이냐"고 물었다.

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이장우는 "원래 초록 패딩도 말랐을 때는 괜찮았다. 살이 찌면서 앞부분이 벌어지니까 이상해진 것"이라며 날씬했을 당시 패딩을 입고 찍은 사진을 공개했다.

그러면서 "살 빠지면 다시 등산하고 싶다. 지금은 무릎이 너무 아프니까 등산 못 하는데 살 빠지면 등산하고 싶다. 그래야 더 맛있는 걸 먹을 수 있다"고 말했다.