'탑과 마약 흡연' 한서희, ♥나나 열애에 쿨한 반응 “행복하세요”

한서희 sns,연합뉴스

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[스포츠조선 박아람 기자] 그룹 빅뱅 출신 탑과 배우 나나가 교제 사실을 알린 가운데, 과거 탑과 함께 대마초 사건으로 이름이 언급됐던 한서희가 짧은 반응을 남겼다.

한서희는 2일 개인 계정에서 팬들과 질의응답을 진행했다. 이 과정에서 한 누리꾼이 "탑이랑 나나랑 사귄대요"라고 메시지를 보내자 한서희는 별도의 설명 없이 "행복하세요~"라고 답했다.

앞서 이날 디스패치는 탑과 나나가 연인으로 교제 중이라고 보도했다. 탑과 나나는 뮤직비디오 촬영을 통해 처음 만난 뒤 가까운 관계를 이어왔으며, 지난 6월께 연인으로 발전한 것으로 전해졌다.

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나나의 소속사 써브라임 역시 두 사람의 교제 사실을 인정하며 "현재 좋은 만남을 이어가고 있다"고 밝혔다.

열애 소식과 함께 탑과 한서희가 과거 대마초 사건으로 함께 언급됐던 이력도 다시 주목받고 있다.

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탑은 2006년 빅뱅의 멤버로 가요계에 데뷔했다. 이후 2017년 2월 의무경찰로 입대한 가운데, 입대 전인 2016년 자택에서 대마초를 흡연한 혐의가 드러나면서 논란에 휩싸였다.

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해당 사건으로 재판을 받은 탑은 2017년 7월 징역 10개월에 집행유예 2년을 선고받았다.

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한서희 역시 이 사건과 관련해 탑과 함께 재판을 받았다. 그는 대마초 흡연 혐의로 징역 3년에 집행유예 4년을 선고받았다.

이후 한서희는 별도의 마약 투약 혐의로 다시 재판에 넘겨져 실형을 선고받았으며, 6개월간 복역한 뒤 2023년 11월 출소했다.

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한서희는 2012~2013년 방송된 MBC '스타 오디션-위대한 탄생3'를 통해 이름을 알렸으며, 이후 여러 논란으로 대중에게 알려졌다.

한편 탑과 나나의 열애 소식이 전해진 가운데, 한서희가 남긴 짧은 반응 역시 온라인에서 관심을 모으고 있다.

tokkig@sportschosun.com