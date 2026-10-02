강남, 5천만원 포켓몬 카드 구매에 갑론을박…"박탈감" 초고가 취미 도마

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[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 강남이 약 5천만원에 달하는 포켓몬 카드를 구매해 누리꾼들 사이에서 갑론을박이 일고 있다.

수천만 원을 들인 취미 소비가 이해하기 어렵다는 반응과 개인의 취향을 존중해야 한다는 의견이 엇갈렸다.

지난 1일 유튜브 채널 '동네친구 강나미'에는 '전 세계 1등 포켓몬 카드… 강나미가 손에 넣었습니다'라는 제목의 영상이 공개됐다.

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이날 포켓몬 카드 행사장을 찾은 강남은 "초대받은 건 아니고 그냥 왔다. 입장 줄이 엄청 길다"며 "오늘 좋은 게 있으면 좀 보려 한다. 이런 건 처음이다"라고 기대감을 드러냈다.

행사장에 들어선 그는 180만원 상당의 카드부터 감정 업체 ARS에서 10등급을 받은 카드, 루이지 피카츄 등 희소성 높은 수집품들을 둘러봤다.

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강남의 발걸음을 붙잡은 것은 평소 갖고 싶었던 카드였다. 다만 가격은 약 5천만원. 강남도 "저 가격이 맞나? 5천만원이"라고 되물으며 잠시 망설였다. 관계자는 "딱 적정 시세"라고 설명했다.

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고민 끝에 강남은 "지금 여기서 제일 좋은 카드 같다"며 구매를 결정했다. 갖고 싶었던 카드를 손에 넣은 그는 "야, 일해야겠다. 많이 해야겠다"고 말해 웃음을 안겼다.

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하지만 영상을 본 시청자들의 반응은 한 방향으로 모이지 않았다.

일부 누리꾼은 "5천만원이라니, 박탈감 느껴진다", "종이에 인쇄 예쁘게 한 것치고 너무 비싸다", "이해하려 해도 이해가 안 가는 장르"라며 고액 구매에 거리감을 드러냈다. "이제 포켓몬 카드 콘텐츠 그만하자"는 반응도 나왔다.

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반면 개인의 돈으로 즐기는 취미인 만큼 문제 삼을 이유가 없다는 의견도 이어졌다. "내 돈 주고 내가 사겠다는데 무슨 상관", "그림의 떡인데 이렇게 공개해 주니 대리만족"이라며 강남의 구매와 콘텐츠를 긍정적으로 보는 시각이다.

희귀 카드의 소장 가치를 높게 평가하는 수집가와 카드 한 장에 수천만원을 쓰는 소비가 낯선 시청자 사이의 온도 차가 드러난 셈이다. 강남의 고가 카드 구매를 두고 댓글에서는 서로 다른 의견이 이어졌다.

narusi@sportschosun.com