[속보] 유승준, 3번째 비자 소송 2심도 승소…한국 땅 진짜 밟나

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 유승준이 한국 입국비자 발급 거부 처분을 둘러싼 세 번째 소송에서 항소심에서도 승소했다.

두 차례 대법원 최종 승소에도 비자를 받지 못했던 유승준이 다시 승소하면서, 막혔던 한국행에 변화가 생길지 관심이 쏠린다.

서울고법 행정8-2부(김봉원 이영창 최봉희 고법판사)는 2일 유승준이 주 로스앤젤레스(LA) 총영사를 상대로 낸 사증 발급 거부처분 취소소송 항소심에서 1심과 동일하게 원고 승소로 판결했다.

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구체적인 판결 이유는 법정에서 설명하지 않았다.

이번 사건은 유승준이 반복된 비자 발급 거부에 맞서 제기한 세 번째 소송이다. 앞선 두 소송에서 모두 대법원 최종 승소 판결을 받았지만, LA 총영사관이 다시 발급을 거부하면서 법정 공방이 이어졌다.

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유승준은 1997년 데뷔해 국내에서 가수로 활동했다. 방송에서 군 입대를 약속했으나 2002년 1월 공연 목적으로 출국한 뒤 미국 시민권을 취득하면서 병역 의무를 면했다.

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당시 비난 여론이 거세졌고, 법무부는 출입국관리법에 근거해 유승준의 입국을 제한했다. 대한민국의 이익이나 공공의 안전을 해칠 우려가 있다고 판단한 것이다.

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유승준은 2015년 8월 만 38세가 되자 LA 총영사관에 재외동포(F-4) 체류 자격의 비자를 신청했다. 병역 기피 목적으로 국적을 상실했더라도 38세가 되면 재외동포 체류 자격을 부여할 수 있도록 한 옛 재외동포법에 따른 신청이었다.

그러나 총영사관이 발급을 거부하자 첫 소송을 제기했다. 파기환송심과 재상고심을 거쳐 대법원에서 최종 승소했지만, 총영사관은 병역의무 면탈이 국익을 해칠 우려가 있다며 다시 비자를 내주지 않았다.

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유승준은 2020년 10월 두 번째 소송을 냈고, 2023년 11월 대법원에서 또다시 최종 승소했다. 이후에도 총영사관이 2024년 6월 비자 발급을 거부하자 같은 해 9월 세 번째 소송에 나섰다.

지난해 8월 세 번째 소송의 1심 재판부는 비자 발급 거부로 얻는 공익에 비해 유승준이 입는 불이익이 지나치게 크다고 판단했다. 비례의 원칙을 위반한 재량권 일탈·남용의 위법이 있다며 거부 처분을 취소해야 한다고 판결했다.

한편 이번 항소심 승소는 비자 발급 거부 처분을 취소해야 한다는 판단으로, 곧바로 비자가 발급되거나 한국 입국이 확정됐다는 의미는 아니다.

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narusi@sportschosun.com