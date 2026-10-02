송혜교, 머리 싹 넘겼더니 ‘숱 부자’였네…완벽 헤어라인+예쁜 두상

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 송혜교가 이마부터 뒤통수까지 깔끔하게 드러낸 올백 헤어로 또 한 번 완벽한 비주얼을 자랑했다. 얼굴뿐 아니라 군더더기 없이 매끈한 두상까지 드러나며 어떤 헤어스타일도 소화하는 미모를 입증했다.

송혜교는 2일 자신의 SNS에 여러 장의 화보 사진을 공개했다.

공개된 사진 속 송혜교는 머리카락을 한 올도 흐트러짐 없이 뒤로 넘겨 낮게 묶은 스타일링으로 카메라 앞에 섰다. 앞머리나 옆머리로 얼굴선을 가리지 않은 채 이마와 두상을 그대로 드러냈지만 오히려 또렷한 이목구비와 작은 얼굴이 더욱 강조됐다.

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특히 정면 클로즈업에서는 둥글고 매끈하게 떨어지는 두상과 반듯한 이마 라인이 시선을 끌었다. 헤어 볼륨이나 장식 없이도 얼굴형과 두상이 고스란히 드러나는 스타일을 완벽하게 소화하며 '역시 송혜교'라는 감탄을 자아냈다.

베이지색 코트와 니트를 매치한 사진에서는 부드럽고 우아한 분위기를 완성했다. 절제된 메이크업에 은은한 아이 메이크업과 장밋빛 립 컬러를 더해 고급스러운 분위기를 살렸다.

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블랙 스타일링에서는 전혀 다른 매력이 돋보였다. 검은색 터틀넥과 풍성한 실루엣의 스커트를 입은 송혜교는 턱을 괸 채 카메라를 응시하며 한층 시크하고 강렬한 분위기를 연출했다.

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전체적으로 화려한 헤어스타일이나 액세서리보다 송혜교의 얼굴과 실루엣 자체에 시선이 집중되는 화보다.

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최근 송혜교는 넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게' 촬영을 마치고 공개를 앞두고 있다. 노희경 작가가 집필하고 이윤정 감독이 연출을 맡았으며 공유, 차승원, 이하늬 등과 함께 호흡을 맞췄다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com