'연애박사' 김현정EP "故안판석 감독님 정서에 청춘의 풋풋한 생동감 더해진 드라마"

ENA 새 월화드라마 '연애박사' 제작발표회가 2일 서울 용산구 한강로동 CGV용산아이파크몰에서 열렸다. 김현정 EP가 인터뷰를 하고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.02/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 김현정 EP가 '연애박사'에 대해 소개했다.

김현정EP는 2일 서울 용산구 이촌동 CGV 용산아이파크몰에서 열린 ENA 새 월화드라마 '연애박사' 제작발표회에서 "안판석 감독님의 정서감과 리얼리티에 풋풋한 청춘의 생동감이 더해진 작품"이라고 했다.

5일 첫 방송되는 '연애박사'(극본 민효정, 연출 안판석)는 고등학교 시절 수영선수였지만 병으로 한쪽 다리를 잃은 박사과정생 박민재와 진로를 잃고 방황하다 새로운 길에 들어선 석사과정생 임유진의 이야기를 그린 작품이다.

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'연애박사'는 '하얀거탑', '밥 잘 사주는 예쁜 누나', '봄밤', '졸업', '협상의 기술' 등 수많은 히트작을 남긴 '드라마 거장' 故안판석 감독의 유작이다. 폐암 투병 중이던 고인은 뇌출혈로 병세가 악화되면서 지난 8월 별세했다. 김 EP는 "제가 감독님을 대신할 순 없지만, 감독님 가장 가까이에서 처음부터 이 작품을 만들었다. 제가 보고 느낀 점들을 잘 전달드리겠다"고 말했다.

이어 작품에 대해 "안 감독님과 민 작가님이 25년 만에 청춘 로코물을 만들어보자고 시작한 작품이다. 안 감독님의 정서감과 리얼리티에 풋풋한 청춘의 생동감이 더해졌다"며 "요즘 자극적인 소재가 난무하고 이야기가 빠르게 소멸되는 시대에 두 인물의 감정을 천천히 따라가게 만드는 보기 드문 드라마다. 매회 감정적인 클라이맥스가 있어서 몰입도도 상당하고 사건 없이도 인물들의 감정이 어떻게 흘러갈지 다음 회가 궁금해진다"고 소개했다.

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한편 '연애박사'는 5일 오후 10시 ENA에서 첫 방송되며 KT 지니 TV와 디즈니+에서도 공개된다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com