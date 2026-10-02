'PMPS 2026 시즌2' 3일 개막…대전서 최강팀 가린다

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국내 '배틀그라운드 모바일' 최강팀을 가리는 '마운틴듀 펍지 모바일 프로 시리즈 2026 시즌2(PMPS 2026 시즌2)'가 3일 막을 올린다.

크래프톤이 운영하는 '배틀그라운드 모바일'의 국내 최상위 e스포츠 대회인 PMPS 2026 시즌2에는 총 16개 팀이 참가한다. 파트너팀 4개 팀을 비롯해 대한민국 e스포츠 리그(KEL) 지역 연고팀 7개 팀, '펍지 모바일 오픈 챌린지(PMOC)'를 통해 선발된 5개 팀이 우승 경쟁을 펼친다.

대회는 3~4일과 9~11일 온라인으로 진행되는 5일간의 서킷 스테이지와 17~18일 대전 이스포츠 경기장에서 열리는 파이널로 구성된다.

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서킷 스테이지에서는 각 경기에서 높은 성적을 거둔 상위 3개 팀에 파이널 베네핏 포인트가 주어진다. 최종 순위는 파이널에서 얻은 포인트에 베네핏 포인트를 더해 결정된다.

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이번 대회의 핵심은 국내 정상급 팀들의 경쟁을 넘어 국제대회 진출권까지 걸려 있다는 점이다. 우승팀은 글로벌 대회인 '펍지 모바일 글로벌 챔피언십(PMGC)' 출전 기회를 얻으며, 상위 5개 팀은 '배틀그라운드 모바일 인비테이션 컵(BMIC)'에 나설 수 있다.

총상금은 4000만원이다. 우승팀에 2500만원, 준우승팀에 1000만원, 3위 팀에 500만원이 돌아간다.

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파이널은 대전시와의 협업을 통해 지역 축제와 연계해 열리는 것도 특징이다. 대전 대표 축제인 '빵축제' 기간에 맞춰 결승전을 개최하고, 대전시 대표 캐릭터 '꿈돌이' IP를 활용한 컬래버레이션도 선보인다.

결승전 티켓 구매자 전원에게는 꿈돌이 컬래버레이션 티셔츠가 제공된다. 빵축제 현장에 마련되는 PMPS 체험 프로그램을 찾은 방문객에게도 그립톡과 텀블러, 스티커 등 다양한 굿즈가 제공될 예정이다.

한국펩시콜라의 탄산음료 브랜드 마운틴듀는 2년 연속 PMPS 공식 스폰서로 참여한다. 대회 기간 참가 선수와 팬들을 위한 다양한 혜택을 제공하며 e스포츠와 브랜드 간 접점을 확대한다.

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PMPS 2026 시즌2 전 경기는 '배틀그라운드 모바일' e스포츠 공식 유튜브와 SOOP, 네이버 치지직, 틱톡을 통해 생중계된다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com