'연애박사' 추영우 "♥김소현, 동갑이지만 나보다 어른스러워…얼굴합도 잘 맞아"

ENA 새 월화드라마 '연애박사' 제작발표회가 2일 서울 용산구 한강로동 CGV용산아이파크몰에서 열렸다. 추영우가 인터뷰를 하고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.02/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 추영우가 '연애박사'에서 김소현과 로맨스 호흡을 맞춘 소감을 전했다.

추영우는 2일 서울 용산구 이촌동 CGV 용산아이파크몰에서 열린 ENA 새 월화드라마 '연애박사' 제작발표회에서 "김소현은 저와 동갑이지만, 훨씬 어른스러웠다"며 "얼굴합도 잘 어울렸다"라고 했다.

5일 첫 방송되는 '연애박사'(극본 민효정, 연출 안판석)는 고등학교 시절 수영선수였지만 병으로 한쪽 다리를 잃은 박사과정생 박민재와 진로를 잃고 방황하다 새로운 길에 들어선 석사과정생 임유진의 이야기를 그린 작품이다.

Advertisement

추영우는 병으로 오른쪽 다리를 잃고 수영선수의 꿈을 접은 박민재를 연기했다. 그는 "민재는 골육종을 앓고 있고, 암이라는 게 완전히 완치라는 게 없기 때문에 항상 불안해하고 건강에 대한 걱정이 많은 친구"라며 "혹시라도 자신에게 안 좋은 일이 발생하지 않을까 하는 불안감 때문에 죽기 전에 버킷리스트를 생각해 본다. 그러다가 연애를 제대로 해보고 싶다는 생각에 연애를 배우면서 연구실 교수님과 동료들, 유진이를 만난다"고 전했다.

이어 김소현과의 호흡은 어땠는지 묻자, 추영우는 "저와 동갑내기이긴 한데, 소현이가 한참 선배여서 현장 안팎으로 많이 배웠다"며 "날씨가 춥거나 촬영 환경적으로 문제가 있을 때 굉장히 참을성이 좋고 인내심도 좋더라. 저보다 어른스러운 모습을 보여줬다. 유진이와 민재의 타임라인에 따라가다 보니, 촬영 중간까지 존댓말을 하게 됐다. 오히려 초반에 저희가 친하지 않았어서 연기할 때 더 도움이 된 것 같다. 지금은 친해져서 반말을 하고 있다"고 답했다.

Advertisement

또 "유진이와 민재처럼 소현이랑 저도 텐션이 잘 맞았다"면서 "누구 하나 튀는 것 없이 개그코드도 비슷하고 연기적으로 티키타카도 잘 맞았다. 아까 하이라이트 영상을 보는데 나름 얼굴합도 잘 어울렸다고 생각한다"고 만족감을 드러냈다.

Advertisement

한편 '연애박사'는 5일 오후 10시 ENA에서 첫 방송되며 KT 지니 TV와 디즈니+에서도 공개된다.

Advertisement

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com