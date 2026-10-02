'연애박사' 김소현 "故안판석 감독님한테 칭찬 받기 위해 더 열심히 해"

ENA 새 월화드라마 '연애박사' 제작발표회가 2일 서울 용산구 한강로동 CGV용산아이파크몰에서 열렸다. 김소현이 인터뷰를 하고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.02/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 김소현이 故안판석 감독과 함께 한 '연애박사' 촬영장 분위기를 떠올렸다.

김소현은 2일 서울 용산구 이촌동 CGV 용산아이파크몰에서 열린 ENA 새 월화드라마 '연애박사' 제작발표회에서 "안판석 감독님께 칭찬을 받기 위해 더 열심히 노력했다"라고 했다.

5일 첫 방송되는 '연애박사'(극본 민효정, 연출 안판석)는 고등학교 시절 수영선수였지만 병으로 한쪽 다리를 잃은 박사과정생 박민재와 진로를 잃고 방황하다 새로운 길에 들어선 석사과정생 임유진의 이야기를 그린 작품이다.

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김소현은 의류학과 졸업을 앞두고 진로에 혼란을 겪는 임유진 역을 맡았다. 극 중에서 추영우와 로맨스 연기를 펼친 그는 "저도 작품에서 동갑내기 상대를 만난 게 처음이어서 되게 편할 것 같았다. 근데 저희가 선후배로 만나 존댓말을 쓰다 보니 어느정도의 거리감이 유지되어야 했다. '뭔가 친구처럼 만났으면 더 편하지 않았을까' 하는 생각에 아쉽기도 하지만, 현장에서 잘 의지하면서 케미를 만들었다"고 말했다.

이어 故안판석 감독과 함께 한 작업 과정도 떠올렸다. 김소현은 "감독님께선 드라마가 어떻게 보이면 좋을지 치밀하게 계산을 하시면서도 자유로움과 진실성을 강조하셨다. 저도 연기를 하다 보면 '아, 이 정도 해도 되겠지'하는 고정된 생각이 있었는데, 그걸 다 알아보시더라. 그런 저의 모습을 보시고 '그렇게 안 하는 게 어때?'라고 말씀해 주셨다. 감독님께서 제 안에 있는 틀을 깨 주셨다. 촬영 중간에 힘들 때도 있었지만, 열심히 하고 싶었고, 모든 배우들이 치열하게 촬영했다. 항상 감독님이 일등을 꼽으시는데, 다들 오늘의 일등이 되기 위해 보이지 않은 경쟁을 했다. 다 같이 으?X으?X 하면서 감독님께 칭찬을 받기 위해 더 열심히 했다"고 전했다.

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한편 '연애박사'는 5일 오후 10시 ENA에서 첫 방송되며 KT 지니 TV와 디즈니+에서도 공개된다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com