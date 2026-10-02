이경규, 이휘재 삭발까지 시켰는데 녹화 취소 "말도 못 걸어"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 개그맨 이경규가 과거 FD였던 이휘재에게 삭발까지 시켰지만 녹화가 취소돼 방송에 내보내지 못한 몰래카메라 비화를 공개했다.

1일 유튜브 채널 '갓경규'에는 '영창으로 직행할 뻔했다는 이경규 폐급 군대썰 (신병4 오석진 소대장, 최병남)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 이경규는 과거 MBC '일요일 일요일 밤에'의 인기 코너 '몰래카메라' 이야기가 나오자 "군대에서 크게 한 번 사고 친 적이 있다"고 운을 뗐다.

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그는 "예전에 '우정의 무대'에 장병 어머니가 몰래 찾아오는 코너가 있었다. '자신의 어머니라고 생각하는 분은 나오세요'라고 하면 장병들이 앞으로 나오는 방식이었다"고 설명했다.

이어 "그때 몰래카메라를 하기로 했다. 이휘재가 FD로 일할 때였는데 내가 아들 역할로 나가라고 시켰다"며 "'머리 깎아라. 출세할 기회다. 이런 기회가 언제 또 오겠냐'고 하면서 시켰다"고 회상했다.

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이경규는 "이휘재가 결국 머리를 깎았는데 군대에서 몰래카메라를 하면 안 된다고 (촬영을) 못 하게 했다. 결국 녹화가 취소됐고 방송에 아예 안 나갔다"며 "이휘재만 머리를 깎은 거였다"고 말했다.

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그러면서 "끝나고 버스 타고 같이 올라가는데 빡빡이가 한 명 앉아 있더라"며 "나는 말 한마디 안 했다"며 미안했던 심정을 전했다.

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그런가 하면 이경규는 자신의 군 복무 시절을 돌아보며 '고문관'이었다고 고백했다. 그는 "내가 군대 생활을 제대로 안 해서 밑에 애들을 혼낼 자격이 없었다. 그래서 혼내지를 않았다"며 "내가 못 하니까 애들한테 뭐라고 할 수가 없었다"고 말했다.

이어 "총을 분해는 하는데 결합을 못 했다. 그래서 열외였다"며 "내 밑에 애들이 집합하면 나 때문이었다. 전문용어로 고문관인데 진짜 고문관 생활을 했다"고 털어놨다.