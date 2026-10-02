故최진실 18주기에 딸 최준희 "母 기억 적어, 같은 장면만 자꾸 꺼내보게 돼"[전문]

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[스포츠조선 김소희 기자] 故 최진실이 세상을 떠난 지 18년이 흐른 가운데, 딸 최준희가 엄마를 향한 애틋한 그리움을 전했다.

2일 최준희는 자신의 계정을 통해 엄마 최진실과의 어린 시절 추억을 떠올리며 장문의 글을 남겼다. 오랜 시간이 흘렀지만 여전히 생생하게 남아 있는 기억을 꺼내며 엄마를 향한 그리운 마음을 담아냈다.

최준희는 "엄마의 대본 앞장은 열이면 아홉이 찢어져 있었다. 엄마의 바짓가랑이를 붙잡고 늘어지던 나를 위해 그려준 들장미 소녀 캔디. 이번에는 준희가 한번 칠해보는 거야. 그 말에 나는 두 발이 바닥에 닿지도 않는 의자에 앉아 한참을 얌전해졌다"고 어린 시절을 회상했다.

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이어 "엄마가 대사를 읊으면 색을 칠하고, 목소리가 멎으면 고개를 들었다. 그림을 완성하는 것보다 엄마가 계속 그 자리에 있는지 확인하는 일이 더 중요했던 것 같다. 완성된 캔디는 손을 너무 많이 타 늘 너덜너덜했다"고 적었다.

그러면서 "나는 이상하게 그런 그림만 사랑했다. 종이가 닳아가는 동안에도 그 위에 엄마가 그어준 선은 남아 있었다"고 덧붙이며 어린 시절 엄마와 함께했던 소중한 순간을 떠올렸다.

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시간이 흘러 이제는 어른이 된 자신의 모습도 돌아봤다. 최준희는 "이제 내 발은 바닥에 온전히 닿고, 엄마가 시키지 않아도 혼자 해야 하는 일들이 많아졌다"고 적었다.

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하지만 일상을 살아가다 문득 엄마에게 말을 걸고 싶은 순간이 찾아온다고 했다.

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그는 "하루를 제법 잘 보내다가도 문득 엄마에게 말하고 싶은 일이 생긴다. 그런 날이면 아직도 색칠을 멈추고 옆을 돌아보던 아이가 된다. 대답이 없다는 걸 알면서도, 잠깐은 기다리게 된다"고 전했다.

마지막으로 최준희는 "기억은 적어서 같은 장면을 자꾸 꺼내 보게 된다"며 글을 마무리했다.

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이와 함께 최진실이 생전 아들과 딸을 생각하며 남긴 글도 공개돼 뭉클함을 더했다. 공개된 사진에는 故 최진실이 아들 최환희, 딸 최준희와 함께 바닷가를 찾았던 당시의 모습이 담겼다.

사진에는 최진실이 직접 남긴 글귀도 있었다. 최진실은 "엄마의 생일 파티 다음날, 엄마랑 환희랑 쭈민(최준희)이는 바닷가를 갔어요, 엄마는 바다를 보고 생각했어요, 엄마는 환희랑 수민이를 바다만큼 사랑해요"라고 적어 두 자녀를 향한 애틋한 마음을 전했다.

사진 속 어린 남매와 엄마의 모습, 그리고 최진실이 남긴 짧은 글은 오랜 시간이 지난 지금까지도 가족에게 소중한 추억으로 남아 있다. 딸 최준희가 꺼내놓은 어린 시절의 기억과 맞물리며 고인을 향한 그리움을 더욱 깊게 만들었다.

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한편 최진실은 2008년 10월 2일 세상을 떠났다. 향년 39세. 올해로 사망 18주기를 맞았다. 오랜 시간이 흘렀지만 최진실이 남긴 작품과 그가 가족과 함께했던 순간들은 여전히 많은 이들의 기억 속에 남아 있다.

다음은 최준희 SNS글 전문

엄마의 대본 앞장은 열이면 아홉이 찢어져 있었다. 엄마의 바짓가랑이를 붙잡고

늘어지던 나를 위해 그려준 들장미 소녀 캔디. 이번에는 준희가 한번 칠해보는 거야.

그 말에 나는 두 발이 바닥에 닿지도 않는 의자에 앉아 한참을 얌전해졌다.

엄마가 대사를 읊으면 색을 칠하고, 목소리가 멎으면 고개를 들었다.

그림을 완성하는 것보다 엄마가 계속 그 자리에 있는지 확인하는 일이

더 중요했던 것 같다. 완성된 캔디는 손을 너무 많이 타 늘 너덜너덜했다.

나는 이상하게 그런 그림만 사랑했다.

종이가 닳아가는 동안에도 그 위에 엄마가 그어준 선은 남아 있었다.

이제 내 발은 바닥에 온전히 닿고,

엄마가 시키지 않아도 혼자 해야 하는 일들이 많아졌다.

하루를 제법 잘 보내다가도 문득 엄마에게 말하고 싶은 일이 생긴다.

그런 날이면 아직도 색칠을 멈추고 옆을 돌아보던 아이가 된다.

대답이 없다는 걸 알면서도, 잠깐은 기다리게 된다.

기억은 적어서 같은 장면을 자꾸 꺼내 보게 된다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com