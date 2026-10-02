'연애박사' 김현정 EP "故안판석 감독님, 현장에서 에너지 넘치셨다…갑작스러운 소식에 비통한 마음"

ENA 새 월화드라마 '연애박사' 제작발표회가 2일 서울 용산구 한강로동 CGV용산아이파크몰에서 열렸다. 김현정 EP가 인터뷰를 하고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.02/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 김현정 EP가 '연애박사' 故안판석 감독을 향한 애도의 뜻을 전했다.

김현정EP는 2일 서울 용산구 이촌동 CGV 용산아이파크몰에서 열린 ENA 새 월화드라마 '연애박사' 제작발표회에서 "감독님은 현장에서 에너지 넘치게 작업하셨다"며 "갑작스러운 소식에 저희도 비통한 마음"이라고 했다.

5일 첫 방송되는 '연애박사'(극본 민효정, 연출 안판석)는 고등학교 시절 수영선수였지만 병으로 한쪽 다리를 잃은 박사과정생 박민재와 진로를 잃고 방황하다 새로운 길에 들어선 석사과정생 임유진의 이야기를 그린 작품이다.

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김EP는 촬영장에서 마주한 故안 감독의 모습에 대해 "회복 중이셨고, 현장에서 정말 에너지 넘치게 작업하셨다. '감독님은 정말 현장 체질이시구나'라고 느낄 정도로 현장을 즐기셨다. 저희도 갑작스러운 소식에 당황스럽고 비통하다"고 슬픔을 금치 못했다.

특히 故안 감독은 배우들을 향한 각별한 애정도 숨기지 않았다는 후문이다. 김 EP는 "감독님이 편집실에서 작업을 하시다가, 추영우 씨의 연기를 보시고 26년 현재를 살아가는 대학원생의 모습을 그렸다고 칭찬해 주셨다. 오히려 내가 틀렸고, 이 친구가 맞았다고 해주셨다"며 "김소현 씨에 대해선 배우로서 정말 인정하셨고, 편집하시면서 '잘한다', '보고 싶다'고 말씀을 많이 하셨다"며 "대한민국의 드라마를 이끌어갈 톱배우가 될 재목이라고 칭찬하셨다"고 말했다.

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한편 '연애박사'는 5일 오후 10시 ENA에서 첫 방송되며 KT 지니 TV와 디즈니+에서도 공개된다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com