‘틴틴파이브’ 이동우, 오늘(2일) 모친상 비보…홍록기·표인봉 등 동료들 슬픔 함께

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[스포츠조선 조민정 기자] 코미디언 이동우가 모친상을 당했다. 오랜 시간 한 팀으로 활동해온 틴틴파이브 멤버들도 빈소를 찾아 고인의 마지막 길을 함께했다.

2일 이동우의 모친상 소식이 전해졌다. 한국방송연기자노동조합 코미디언지부장이자 대한민국방송코미디언협회장인 김학래가 이동우를 대신해 부고를 알렸다. 고인의 빈소는 서울 강남구 연세대학교 강남장례식장 1호실에 마련됐다.

이동우와 오랜 인연을 이어온 틴틴파이브 멤버들도 빈소를 찾아 슬픔을 나눴다. 함께 무대에 올랐던 동료들이 직접 조문하며 고인을 추모하고 상주인 이동우를 위로한 것으로 전해졌다. 연예계 동료들의 발걸음도 이어지고 있다.

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이동우는 1993년 SBS 공채 개그맨 2기로 데뷔했다. 이후 홍록기, 표인봉, 김경식, 이웅호와 함께 틴틴파이브를 결성해 활동했다.

틴틴파이브는 아카펠라와 판토마임을 결합한 독특한 개그 스타일로 사랑받았다. 1994년에는 1집 앨범 '틴틴파이브'를 발표하며 음악과 개그를 넘나드는 활동을 펼쳤다.

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오랜 시간 각자의 자리에서 활동을 이어온 멤버들은 이번에도 이동우 곁을 지키며 변함없는 우정을 보여줬다.

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고인의 발인은 오는 4일 오전 7시 30분 엄수된다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com