'부부싸움에 경찰 출동' 사카구치 켄타로, '찐천재' 출연에 시끌 "눈치도 안 보네"

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[스포츠조선 이우주 기자] 사생활 논란이 불거진 일본 배우 사카구치 켄타로의 '찐천재' 출연이 논란이 되고 있다.

1일 유튜브 채널 '공부왕찐천재 홍진경'에서는 '켄타로, 이준기 방송 최초로 공개하는 아시아 스타의 삶'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

홍진경은 집으로 이준기, 사카구치 켄타로를 초대해 직접 만든 소갈비찜, 불고기, 간장게장 등을 대접했다. 두 사람은 한국과 일본, 홍콩이 공동제작한 채널A '키드냅 게임' 홍보차 출연했다. 홍진경의 집에 방문한 사카구치 켄타로는 "이런 규모의 집이 보통은 아니지 않냐. 대단하다. 경치가 대단하다"며 감탄하기도 했다.

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영상 내내 화기애애한 분위기였지만 네티즌들의 반응은 싸늘했다. 최근 사카구치 켄타로가 사생활 관련 구설이 있었기 때문. 지난달 17일 일본 주간지 여성세븐 등은 사카구치 켄타로의 자택에서 경찰이 출동하는 소동이 벌어졌다고 보도했다. 보도에 따르면 부부간 말다툼이 벌어지며 아내가 경찰에 신고했다고. 사카구치 켄타로가 결혼을 발표한지 열흘 만에 일어난 일이라 더욱 논란이 됐고, 이와 함께 다양한 추측이 불거졌다.

이에 사카구치 켄타로 소속사 트라이스톤 엔터테인먼트 측은 "최근 주간지에서 보도된 당사 소속 배우 사카구치 켄타로 관련 기사로 인해 여러분께 심려를 끼쳐드리고 있다"며 "해당 기사를 바탕으로 추측에 의한 비방과 사실과 다른 내용이 확산되고 있는 것으로 파악되고 있다. 사카구치 켄타로는 평소 매우 온화한 사람이며, 본인이 상대방에게 폭력을 행사했다는 사실은 전혀 없다"고 폭행설을 부인했다.

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이 가운데 사카구치 켄타로가 홍보 활동을 이어가자, 일각에서는 출연 시점을 두고 아쉬운 목소리가 나오고 있다. 특히 해당 논란이 불거진 지 얼마 지나지 않은 상황에서 국내 예능에 출연한 만큼, 사생활 관련 구설이 충분히 해소되지 않은 상태에서 방송 활동을 이어가는 것이 적절하냐는 지적이다.

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이에 영상 댓글에서도 사카구치 켄타로의 출연이 불편하다는 반응이 나오고 있다. 네티즌들은 "이 타이밍에 눈치 안 보고 켄타로를 올리네", "이 시점에 이게 맞나?", "부부싸움하다 경찰 불렀다던데" 등의 싸늘한 반응을 보였다.

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wjlee@sportschosun.com