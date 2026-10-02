한국 '리그 오브 레전드', 대만에 역전극…아시안게임 2연패 금자탑

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한국 e스포츠가 '리그 오브 레전드'에서 아시안게임 2연패를 달성했다.

한국 '리그 오브 레전드'(LoL) 대표팀은 2일 일본 아이치현 아이치 스카이 엑스포에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 e스포츠 최종일 결승전에서 대만을 3대0으로 꺾고 금메달을 차지했다. 2022년 항저우아시안게임에 이어 두 대회 연속 정상에 오르며 글로벌 LoL 최강국의 위상을 다시 한번 확인했다.

'페이커' 이상혁과 '제우스' 최우제, '케리아' 류민석은 두 대회 연속 금메달을 목에 걸었다. '제카' 김건우, '구마유시' 이민형, '캐니언' 김건부는 생애 첫 아시안게임 금메달을 획득했다. 병역특례 대상이 되는 선수들은 금메달과 함께 병역 혜택이라는 보너스까지 얻게 됐다.

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이상혁은 준결승에 이어 결승에도 출전하지 않았다. 하지만 예선에서의 활약을 비롯해 대표팀의 구심점 역할을 맡으며 후배들을 이끌었다. 항저우 대회에 이어 두 대회 연속 금메달을 경험한 베테랑으로서 이번 우승에도 의미 있는 역할을 했다.

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한국은 대회 시작 전부터 강력한 금메달 후보로 꼽혔다. 국제대회에서 꾸준히 정상권을 지켜온 데다 가장 강력한 라이벌로 꼽히던 중국이 이번 대회에 대표팀을 파견하지 않으면서 우승 가능성이 더욱 높아졌다. 예선에서 대만과 인도, 홍콩을 차례로 꺾은 한국은 1일 열린 준결승에서도 사우디아라비아를 2대0으로 완파하며 결승에 진출했다. 40여분 만에 두 세트를 끝내며 압도적인 경기력을 보여줬다.

그러나 결승전은 예상과 달리 초반부터 팽팽했다. 대만 역시 준결승에서 베트남을 2대0으로 꺾으며 상승세를 탄 데다, 항저우 대회 결승에서 한국에 패한 뒤 설욕을 위해 철저하게 준비한 모습을 보였다.

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1세트부터 대만의 공세가 거셌다. 대만은 퍼스트 블러드를 가져간 데 이어 초중반까지 경기 주도권을 완전히 틀어쥐었다. 킬 스코어가 7-2까지 벌어졌고 글로벌 골드에서도 3000 이상 앞서나갔다. 한국은 무리하게 맞서기보다 수비적으로 라인을 형성하면서 챔피언 성장에 집중했다. 그리고 23분쯤 드래곤 앞에서 승부가 뒤집혔다. 최우제와 김건우를 앞세운 한국이 한타에서 대만 선수 5명을 모두 잡아내는 에이스를 기록한 것. 이어 바론까지 가져오며 흐름을 바꾼 한국은 다시 한번 에이스를 만들어내며 단숨에 역전에 성공했다.

2세트에서는 더욱 극적인 역전극이 펼쳐졌다.

한국은 1세트와 마찬가지로 중반까지 대만의 공세에 밀렸다. 22분쯤 한 차례 에이스를 기록하며 반격의 발판을 마련했지만, 30분쯤 바론 앞 전투에서 오히려 에이스를 허용했다. 대만에 바론까지 내주면서 한국의 패색이 짙어지는 듯 했다.

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하지만 한국은 마지막 순간 다시 한번 집중력을 발휘했다. 33분쯤 드래곤 앞에서 벌어진 한타에서 대만을 상대로 대승을 거두며 또 한번 에이스를 만들어냈다. 한국은 망설이지 않고 그대로 대만의 본진으로 돌진했고, 넥서스를 파괴하며 금메달에 한발 더 바짝 다가섰다.

이 기세를 이어 3세트에선 30여분만에 완승을 거두며 항저우에 이어 아이치-나고야에서도 정상에 올랐다. 특히 1~2세트 모두 불리한 상황을 뒤집어냈다는 점에서 이번 금메달은 단순한 우승 이상의 의미를 남겼다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com