'55세' 안재욱, 딸 운동회서 포착..정장 차려입고 진행 "젊은 아빠도 많은데"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 안재욱이 딸의 초등학교 운동회에서 직접 사회자로 나서며 '열혈 학부모' 면모를 드러냈다.

안재욱은 1일 자신의 사회관계망서비스에 "수현이 운동회 진행을....ㅎㅎ 젊은 아빠도 많은데.....^^;;"라는 글과 함께 사진을 공개했다.

사진에는 안재욱이 딸 수현 양의 운동회에서 마이크를 잡고 행사를 진행하는 모습이 담겼다. 아내 최현주도 운동회에 참석해 남편, 딸과 나란히 사진을 남기며 화목한 가족의 일상을 전했다.

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안재욱은 평소에도 자녀의 학교 행사에 적극적으로 참여한다고 밝힌 바 있다. 그는 지난 6월 방송된 tvN STORY '남겨서 뭐하게'에 출연해 "나는 학부모 활동 많이 한다"고 말했다.

특히 둘째의 유치원 체육대회에서는 그룹 빅뱅의 태양과 학부모로 만난 사연도 공개했다. 안재욱은 "작년에 둘째 유치원에서 체육대회를 했는데 서다 보니까 빅뱅 태양이 같은 학부모였다"라며 "태양은 완전 다람쥐처럼 왔다 갔다 하더라"고 전했다.

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이어 "태양이 1등 했다"며 "나는 그 와중에 신발이 벗겨지는 바람에 2등인가 3등 했다"고 털어놨다.

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또 안재욱은 "동기들을 만나 체육대회 이야기를 하면 기억도 안 난다고 한다"며 "자녀 중에 군대를 제대한 경우도 있고 결혼한 친구도 있다"고 말했다.

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한편 안재욱은 2015년 9세 연하의 뮤지컬 배우 최현주와 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.