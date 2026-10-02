한예슬, ‘임신설’ 일축 후 포착된 근황…롱드레스 속 ‘반전 뼈말라’ 자태

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 한예슬이 임신설을 일축한 뒤 여유로운 근황을 공개해 눈길을 끌었다.

한예슬은 2일 개인 계정에 별도의 설명 없이 사진 한 장을 올렸다.

공개된 사진에는 이국적인 분위기가 느껴지는 장소에서 시간을 보내고 있는 한예슬의 모습이 담겼다. 몸에 자연스럽게 밀착되는 롱드레스를 입은 그는 군살 없는 슬림한 실루엣을 드러냈다.

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흑발의 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨린 한예슬은 특유의 세련된 분위기와 청순한 매력을 동시에 선보이며 시선을 사로잡았다.

이번 근황 공개는 최근 불거졌던 임신설 이후 나온 것이어서 더욱 관심을 모았다.

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앞서 한예슬은 자신의 SNS에 육아와 관련된 웹툰을 공유한 뒤 일부 누리꾼들 사이에서 임신한 것이 아니냐는 추측이 제기된 바 있다.

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그러나 당시 한예슬 측은 관련 보도에 대해 "2세 소식은 아니다"라는 입장을 전하며 임신설을 부인했다.

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한예슬은 지난해 5월 10살 연하의 연극배우 출신 류성재와 혼인신고를 하면서 법적으로 부부가 됐다.

이후에도 SNS를 통해 자신의 일상을 공개하며 팬들과 소통하고 있다.

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tokkig@sportschosun.com