'이혼설 해명' 이솔이♥박성광, 결혼 6년 만 임신설.."아직 항암제 복용 중이라 어려워" 일축

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[스포츠조선 김소희 기자] 개그맨 박성광의 아내이자 인플루언서 이솔이가 임신설에 직접 답했다.

1일 이솔이는 자신의 계정에 일상 사진과 함께 "가을 옷 입고 더워서 선풍기 들고 다님.. 아직도 밤에 에어컨 키고 잠.. 아니.. 여름에도 극세사 이불 덮던 과거의 나.. 사람이 어떻게 이렇게 변하니. 저처럼.. 체온(?) 바뀐 분 계신가요.."라는 글을 남겼다.

이를 본 한 팬이 "어머머 언니 혹시 임신?"이라고 추측하자 이솔이는 "ㅎㅎㅎㅎ 아직 항암제 복용 중이라... 어려운 상황입니다아..."라고 답했다.

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임신 여부를 묻는 질문에 자신의 현재 상황을 직접 설명하며 선을 그은 것. 이솔이는 가볍게 웃음을 섞어 답했지만, 현재 항암제 복용 중이라는 사실도 함께 밝혀 눈길을 끌었다.

앞서 이솔이는 여성암 투병 사실을 직접 고백하며 자신의 투병 과정을 공개한 바 있다. 당시 수술과 항암치료를 받았다고 밝히며 치료 과정을 솔직하게 전했고, 이를 접한 팬들과 대중으로부터 많은 응원과 격려를 받았다.

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최근에는 이솔이가 SNS에 의미심장한 글을 남기면서 일각에서 박성광과의 이혼설이 불거지기도 했다. 이에 이솔이는 직접 해명하며 해당 의혹을 일축한 바 있다.

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한편 이솔이는 지난 2020년 개그맨 박성광과 결혼해 SBS '동상이몽- 너는 내 운명'에 출연하며 대중에 얼굴을 알렸다.