카리나, 렌즈·메이크업 덜어낸 민낯 미모...무대 밖 반전 매력

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[스포츠조선 박아람 기자] 그룹 에스파의 카리나가 무대에서 보여주던 강렬한 모습과는 다른 편안한 일상을 공개해 눈길을 끌었다.

카리나는 지난달 30일 개인 계정에 여러 장의 사진을 올리며 근황을 전했다. 사진에는 해외에서 여유로운 시간을 보내며 전시와 식사 등을 즐기는 카리나의 모습이 담겼다.

카리나는 전시 공간을 찾아 작품을 감상하며 시간을 보내기도 했다. 작품을 바라보며 생각에 잠긴 모습에서는 평소 무대 위에서 보여주던 화려한 이미지와 또 다른 분위기가 느껴졌다.

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패션도 시선을 모았다. 카리나는 블랙 상의에 레이스 디테일이 들어간 가죽 스커트를 매치해 세련된 스타일을 완성했다. 여기에 롱부츠를 더해 특유의 패션 감각을 드러냈다.

무엇보다 팬들의 관심을 끈 것은 한층 자연스러워진 얼굴이었다. 진한 무대 메이크업 대신 옅은 화장으로 모습을 드러냈으며, 컬러나 서클렌즈를 착용하지 않은 듯한 자연스러운 눈매도 눈길을 끌었다.

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식당에서는 나이프와 포크를 들고 장난스러운 표정을 짓는가 하면, 거리와 실내 곳곳에서 카메라를 바라보며 편안한 분위기를 연출했다. 화려하게 꾸민 무대 위 모습과 달리 꾸밈을 덜어낸 일상적인 모습이 팬들의 관심을 모았다.

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사진을 접한 팬들은 자연스러운 분위기가 잘 어울린다는 반응을 보이며 다양한 댓글을 남겼다. 특히 무대에서의 카리스마와 일상에서의 편안한 매력이 대비되면서 카리나 특유의 색다른 매력이 돋보였다는 반응이다.

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한편 카리나가 속한 에스파는 현재 월드투어를 진행하며 글로벌 팬들과 만나고 있다.

tokkig@sportschosun.com