이동국, 18세 딸 연애 감시자로 나선다…'내 새끼의 연애3' 부녀 동반 합류

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[스포츠조선 김준석 기자] 전 축구선수 이동국이 딸 이재시의 연애를 지켜보는 부모 패널로 나선다.

가족 예능에서 함께 모습을 드러냈던 부녀가 이번에는 연애 리얼리티로 시청자들과 만난다.

2일 스포츠경향 보도에 따르면 이동국·이수진 부부의 장녀 이재시는 tvN STORY·E채널 새 예능 프로그램 '내 새끼의 연애3' 출연을 확정했다.

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이동국도 부모 패널로 합류하며, 이미 스튜디오 녹화와 촬영이 일부 진행된 것으로 전해졌다.

'내 새끼의 연애'는 자녀들의 연애 과정과 이를 지켜보는 부모들의 반응을 담는 연애 리얼리티 프로그램이다.

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이재시가 새로운 인연을 만나는 모습은 물론, 딸의 연애를 지켜볼 이동국의 반응도 관전 포인트가 될 전망이다.

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2007년생인 이재시는 이동국·이수진 부부의 1남 4녀 중 장녀다. KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'를 통해 얼굴을 알렸고, 이후 채널A '슈퍼 DNA 피는 못 속여', tvN STORY '이젠 날 따라와' 등에서 아버지와 함께 출연했다.

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모델로도 활동해 온 이재시는 최근 뉴욕 유학 계획을 변경한 사연을 공개해 관심을 모았다.

미국 뉴욕주립 패션기술대학(FIT) 한국 캠퍼스에서 과정을 마친 뒤 뉴욕 본교로 진학할 예정이었으나, 출국을 사흘 앞두고 휴학을 선택했다.

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그는 지난달 16일 유튜브 채널 '지금 몇시 재시'를 통해 "1년 동안 사회 경험을 하고 가도 괜찮겠다 싶었다"며 결정 이유를 밝혔다.

잠시 학업을 미루고 사회 경험을 쌓기로 한 이재시는 연애 예능을 통해 새로운 방송 활동에 나선다.

한편 '내 새끼의 연애' 앞선 시즌에는 이종혁, 김대희, 안유성, 윤민수, 박남정, 신태용, 우지원 등이 부모로 출연했다. '내 새끼의 연애3'는 연내 방송을 목표로 준비 중이다.

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narusi@sportschosun.com