'DJ 복귀' 이상순, 아프고 난 후 확 달라졌다 "이제 자주 쉬어야겠다" ('완벽한 하루')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] '완벽한 하루' 이상순이 새로운 마음을 안고 DJ로 복귀했다.

지난 1일 방송된 MBC FM4U '완벽한 하루 이상순입니다'에서는 이상순이 건강을 회복하고 한 달 만에 DJ로 복귀했다.

이상순은 "제가 자리를 좀 오래 비웠다. 여러분들께 죄송하기도 하고 감사하기도 하다"며 "제가 몸이 잠깐 안 좋았다가 확실히 쉬니까 괜찮더라. 좀 쉬었더니 다시 에너지가 올라오기 시작했다. 아직 완전히 몸이 나은 건 아니지만 빨리 여러분들 만나고 싶어서 10월의 첫날 꼭 복귀하고 싶다고 제작진에 얘기를 했다"고 복귀 소감을 밝혔다.

Advertisement

이상순은 "조금 긴 휴가를 다녀왔다고 생각하면 될 거 같고 걱정해주신 분들, 응원해주신 분들, 제가 없는 사이 고생한 스페셜DJ 분들도 잘 진행해주셔서 감사하다. 기다려 주신 분들께 너무 감사하다고 말씀 드리고 싶다"며 "이제부터 자주 쉬면서 해야겠다. 제가 오랜만에 왔더니 환영 문자를 많이 보내주시고 계신다"고 청취자들에게 고마워했다.

이상순은 "이제 가끔씩 휴가도 가면서 쉬엄쉬엄 건강 해치지 않게 열심히 건강관리를 하겠다. 여러분들과 오래 봐야하니까"라며 "요즘 아침에 일찍 일어나서 러닝도 하고 있다. 저도 살아보겠다고 열심히 하고 있다. 기다려주시면 에너지가 더 올라갈 것"이라 밝혔다.

Advertisement

이후 방송을 이어가고 있는 이상순은 2일 "어제 방송 못 보신 분들이 오늘 반갑다고 문자 해주신다"며 고마워했다. 이어 이상순은 "10월도 됐고 제가 오랫동안 쉬었지만 다시 일상으로 돌아오면서 오늘 금요일도 여러분들과 함께 좋은 노래 들려드리겠다. 정통 라디오다. 그동안 다른 분들은 어떻게 했는지 모르겠지만 저는 정말 정통 라디오"라고 강조하며 "쉬면서 정말 많이 준비했다. 푹 쉬었으니까 새로운 완벽한 하루 기대해주셔도 좋다"고 예고했다.

Advertisement

한편, 이상순은 지난달 미주신경기능 저하로 한 달 넘게 라디오에 불참하며 휴식기를 보냈다. 이상순은 "충분히 안정을 취하며 쉬면 서서히 회복될 수 있다 하니 이번 기회에 충분한 시간을 갖고 좀 더 확실하게 건강을 회복해서 돌아가겠다"며 건강 이상 소식을 직접 알렸고, 이에 '완벽한 하루' 측은 스페셜DJ 체제로 방송을 이어왔다.

Advertisement

wjlee@sportschosun.com