'사업가♥' 한채영, 에르메스→샤넬 수두룩한데.."명품 많이 안 사, 싼 것 좋아한다"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 한채영이 명품에 대한 솔직한 생각을 밝혔다.

2일 한채영의 유튜브 채널에는 "첫 화부터 6인분 깔고 시작"이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상 속 한채영은 20년 단골 맛집을 찾은 뒤 제작진, 매니저와 함께 유튜브 개설 후 향후 콘텐츠에 대한 다양한 이야기를 나눴다.

이날 매니저가 명품 매장을 방문하는 콘텐츠를 추천하자 한채영은 예상 밖의 반응을 보였다. 그는 "들어가면 무조건 사야 하지 않냐. 부담스럽다"라고 이야기했다.

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이에 매니저가 "구경만 하고 나오면 된다"고 하자 한채영은 "그건 매너가 아니다"라며 "간 김에 하나 사줘"라고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다. 갑작스러운 한채영의 요구에 매니저 역시 당황한 모습을 보여 웃음을 더했다.

한채영은 자신의 평소 쇼핑 스타일에 대해서도 털어놨다. 그는 "저는 인터넷 쇼핑 좋아한다. 환불도 편하게 할 수 있다"고 말했다.

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그러자 매니저가 "명품도 인터넷에서 살 수 있지 않냐"고 묻자 한채영은 "나 명품 많이 안 산다. 왜 자꾸 명품 사라고 하냐. 나 되게 저렴한 거 좋아한다"라고 발끈해 웃음을 안겼다.

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이어 과거와 현재의 쇼핑 습관이 달라졌다고 밝혔다. 한채영은 "어릴 때는 진짜 쇼핑 많이 했다. 근데 이제 다 해봤으니까 지난 거다. 그 좋음이 오래가진 않더라"라고 말했다.

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그러나 제작진은 이때 한채영이 소장하고 있는 샤넬 백을 클로즈업해 보여주며 웃음을 자아냈다. 명품에 큰 관심이 없다던 한채영의 말과 대비되는 장면이었다.

그럼에도 한채영은 자신의 소신을 굽히지 않았다. 그는 "나는 편안한 게 좋다. 지금은 내 거 사는 것보다 아들 거 사는 거에 더 행복감을 느낀다"며 "이제 명품 좋아하는 나이는 지난 것 같다. 흥미가 없다"고 솔직하게 말했다.

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하지만 이어진 '인 마이 백' 코너에서는 또 한번 반전이 펼쳐졌다. 한채영의 가방 속을 살펴보는 과정에서 에르메스와 루이비통 등 다양한 명품 아이템들이 등장한 것. 이에 매니저는 "루이비통이다", "에르메스다"라고 하나 하나 지적해 폭소를 더했다.

한편 1980년생인 한채영은 2000년 영화 '찍히면 죽는다'로 데뷔했다. 이후 이국적인 외모와 비현실적인 비율로 '원조 바비인형'이라는 수식어를 얻으며 큰 사랑을 받았다. 2007년 4세 연상의 재미교포 사업가와 결혼, 슬하에 아들 한 명을 두고 있다.