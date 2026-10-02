하하, 첫 팬 콘서트서 '유재석 대참사'…"형 보러 간 사람이 절반"

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[스포츠조선 이지현 기자] 하하의 첫 팬 콘서트 비하인드가 '런닝맨'을 통해 공개된다. 정작 콘서트의 주인공 하하보다 유재석의 무대가 더 큰 화제를 모았다는 멤버들의 폭로가 이어졌다.

오는 4일 방송되는 SBS '런닝맨'에서는 최근 열린 하하의 첫 팬 콘서트 뒷이야기가 공개된다.

최근 진행된 녹화에서 양세찬은 하하의 팬 콘서트를 떠올리며 "제일 좋았던 건 재석이 형 라이브"라고 말했다. 콘서트의 주인공인 하하를 제쳐두고 유재석의 무대를 최고의 순간으로 꼽은 것.

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유재석은 당시 하하의 팬 콘서트에 깜짝 등장해 자신의 트로트곡 '사랑의 재개발'을 열창하며 분위기를 뜨겁게 달궜다.

다른 멤버들 역시 하하 놀리기에 가세했다. 멤버들은 "재석이 형 보러 간 분들이 반 이상이더라", "SNS에 재석이 형 라이브 무대 영상만 돌더라"라고 입을 모으며 유재석에게 화제성을 빼앗긴 하하를 몰아갔다.

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특히 이날 방송에서는 '런닝맨' 멤버들이 총출동했던 하하의 첫 팬 콘서트 현장 영상까지 공개될 예정이어서 관심을 모은다.

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한편 이날 '런닝맨'은 가을을 맞아 강원 철원으로 1박 2일 여행을 떠난다. 어느덧 열두 번째 출연을 맞은 '단골 게스트' 허경환도 합류한다. 허경환은 매니저 없이 직접 철원까지 운전해 왔다고 밝히며 남다른 의욕을 드러낸다.

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멤버들은 철원의 관광지를 누비며 제한 시간 안에 미션을 수행하는 '철원 뜯어 뿌쓰요' 레이스를 펼친다. 하하의 첫 팬 콘서트 비하인드와 멤버들의 1박 2일 여행기는 오는 4일 오후 6시 10분 방송되는 SBS '런닝맨'에서 확인할 수 있다.

olzllovely@sportschosun.com