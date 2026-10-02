한국영화프로듀서조합, '암살자(들)' 논란에 "영화인 위협으로 번져 심히 우려" [전문]

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[스포츠조선 이게은기자] 한국영화프로듀서조합이 영화 '암살자(들)' 논란에 대해 "영화인에 대한 공격을 멈추고 영화에 대해 이야기 해달라"라며 공식 입장문을 냈다.

2일 한국영화프로듀서조합은 "최근 영화 <암살자(들)>을 둘러싼 논쟁이 이어지고 있다. 역사적 사건에 대해 다양한 해석이 존재하듯, 역사적 사건을 소재로 한 영화도 다양한 해석이 가능하며 그에 따른 평가를 받는 것이 당연하다"라면서도, "현재의 논쟁이 작품에 대한 비판을 넘어 제작사와 감독, 배우와 스태프 등 영화 제작에 참여한 사람들에 대한 위협으로 확산되고 있으며 한국영화프로듀서조합은 이에 대해 심각한 우려를 표한다"라고 전했다.

이어 "한국영화프로듀서조합은 <암살자(들)>을 둘러싼 논쟁 중 어느 한쪽의 입장을 지지하는 것이 아니며 관객에게 이를 요구하고자 하는 것도 아니다. 창작과 표현의 자유는 우리 모두가 오랫동안 싸워서 얻은 소중한 가치이며 비판 역시 표현의 자유의 한 부분으로 존중받아야 한다"라며, 다만 "작품에 참여했다는 이유로 개인의 신상과 가족 관계를 공개하거나, 관련 개인과 기업·단체의 정상적인 활동을 압박하는 행위는 정당한 비판의 범위를 벗어나며 결코 정당화될 수 없다"라고 덧붙였다.

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끝으로 "1. 영화 참여자의 개인에 대한 비방과 협박, 사생활 거론, 신변의 안전, 생업을 위협하는 일들을 멈추어 주십시오. 2. 확인되지 않은 사실의 유포를 중단해 주십시오"라고 요청하기도 했다.

한편 '암살자(들)'은 1974년 8월 15일, 대한민국을 충격에 빠뜨린 영부인 저격 사건의 의혹과 배후를 추적하는 이야기를 담았다. 고(故) 육영수 여사 저격 사건을 영화적 상상력으로 재구성했는데 여기에서 역사 왜곡 논란이 일었다. 당시 특별수사본부는 '조총련'(재일본조선인총연합회)에 포섭된 문세광이 북한 공작지도원으로부터 저격 지령을 받았다고 발표했고 문세광은 사형에 처해졌다. 하지만 영화는 사건 배후에 공범이 있었을 가능성과 정권의 개입 여지를 암시, 역사적 사실과 허구의 경계를 두고 거센 비판이 제기됐다.

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제작진은 "당시 사건과 관련하여 작성된 다양한 기록을 바탕으로 영화적 상상력을 더해 재구성한 극영화"라며 정치적 목적 의도로 제작된 영화가 아니라는 입장을 밝혔지만, 유해진, 박해일, 이민호 등 출연 배우가 광고하는 제품을 불매하자는 여론이 나오고 정치권 공방까지 이어지는 등 파장은 거세지고 있다. '암살자(들)'의 부산국제영화제(BIFF) 행사, 무대 인사 일정 등도 모두 무산됐다.

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◆ 다음은 한국영화프로듀서조합 입장 전문

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최근 영화 <암살자(들)>을 둘러싼 논쟁이 이어지고 있습니다. 역사적 사건에 대해 다양한 해석이 존재하듯, 역사적 사건을 소재로 한 영화도 다양한 해석이 가능하며 그에 따른 평가를 받는 것이 당연합니다. 영화에 대한 공감과 비판이 건강한 논쟁으로 펼쳐지는 것, 이것이 예술로서의 영화의 존재 가치일 것입니다.

그러나 현재의 논쟁이 작품에 대한 비판을 넘어 제작사와 감독, 배우와 스태프 등 영화 제작에 참여한 사람들에 대한 위협으로 확산되고 있으며 한국영화프로듀서조합은 이에 대해 심각한 우려를 표합니다.

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한국영화프로듀서조합은 <암살자(들)>을 둘러싼 논쟁 중 어느 한쪽의 입장을 지지하는 것이 아니며 관객에게 이를 요구하고자 하는 것도 아닙니다. 창작과 표현의 자유는 우리 모두가 오랫동안 싸워서 얻은 소중한 가치이며 비판 역시 표현의 자유의 한 부분으로 존중받아야 합니다.

다만, 작품에 참여했다는 이유로 개인의 신상과 가족 관계를 공개하거나, 관련 개인과 기업·단체의 정상적인 활동을 압박하는 행위는 정당한 비판의 범위를 벗어나며 결코 정당화될 수 없습니다.

부디 <암살자(들)> 로 시작된 역사적 해석에 대한 논쟁과 토론이 성숙한 바탕 위에서 건강하게 이루어지기를 바랍니다.

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이에 한국 프로듀서 조합은 다음과 같이 요청합니다.

1. 영화 참여자의 개인에 대한 비방과 협박, 사생활 거론, 신변의 안전, 생업을 위협하는 일들을 멈추어 주십시오.

2. 확인되지 않은 사실의 유포를 중단해 주십시오.

영화에 대한 평가는 분명 관객의 몫입니다. 그러나 이것이 창작자를 위협하고 영화 제작과 상영을 위축시키는 공격이어서는 안 될 것입니다.

한국영화프로듀서조합은 영화인들의 표현의 자유와 안전을 위협하는 어떠한 행위에도 반대하며, 이를 위해 영화인들과 함께하겠습니다.

joyjoy90@sportschosun.com