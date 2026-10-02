박명수, 딸 민서 '한예종 합격'에 찐반응…"돈 너무 많이 들어가 안 울어"

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[스포츠조선 이지현 기자] 개그맨 박명수가 딸 민서의 대학 합격 소식에 벅찬 마음을 드러냈다.

2일 유튜브 채널 '할명수'에는 '"우리 민서 대학 합격하게 해 주세요.." 소원 100개 빌면 하나는 이뤄주는 3대 명당 알려드립니다'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 박명수는 최근 젊은 세대 사이에서 관심을 모으고 있는 '명당'을 찾아 소원을 비는 시간을 가졌다. 제작진이 "지금 가장 이루고 싶은 소원이 무엇이냐"고 묻자 박명수는 망설임 없이 딸을 언급했다.

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박명수는 "지금은 우리 아이 대학 합격이다. 꼭 붙었으면 좋겠다"며 "부모는 평생 자식에 대한 책임이 있다. 아이들이 태어나고 싶어서 태어난 게 아니지 않나. 경제적인 것이든 뭐든 부모가 책임져야 한다. 그래서 아이 걱정을 제일 많이 한다"고 털어놨다.

이어 "자기가 원하는 대학에서 자기가 좋아하는 것을 했으면 좋겠다"며 딸 민서를 향한 애틋한 마음을 드러냈다. 특히 촬영 당일이 민서의 대학 입시 결과 발표일이었던 것으로 전해지면서 긴장감을 더했다.

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박명수는 조계사에서도 민서의 합격을 빌었다. 초에 직접 '딸 대학 합격'이라는 소원을 적은 그는 "우리 딸 대학 합격하게 해주시고, '할명수'도 올해 200만 구독자를 넘게 해달라"며 간절하게 소원을 빌었다.

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그런데 촬영 도중 기다리던 소식이 전해졌다. 민서가 수시 전형으로 대학에 합격했다는 것. 합격 소식을 확인한 박명수는 단숨에 표정이 밝아지며 "우리 애 붙었다. 수시로 붙었다"고 기뻐했다. 이어 "너무 기쁘고 자랑스럽다. 고생했다. 진짜 고생했다"며 벅찬 마음을 감추지 못했다.

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제작진이 "우는 거 아니냐"고 묻자 박명수는 "안 운다. 그 동안 돈이 너무 많이 들어가지고"라며 너스레를 떨기도 했지만, 이내 "정말 너무 자랑스럽다. 고생했다"며 거듭 딸을 향한 애정을 드러냈다. 그러면서 "마음이 너무 편하다. 행복하다"고 안도했다.

이후에도 박명수의 머릿속은 온통 딸이었다. 그는 "앞으로 4년은 걱정이 없겠다"는 말에 "그렇게 막 들뜨지는 않는다. 이제 시작이니까"라면서도 "그래도 대학에 붙어서 너무 좋다. 민서야, 대학 생활 진짜 재미있겠다"며 웃었다.

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영상 말미에도 박명수는 "오늘 우리 아이가 대학에 붙어서 너무 행복하다"며 "결과는 이미 정해져 있었겠지만 오늘 열심히 소원을 빈 게 좋은 기운으로 이어진 것 같다"고 기쁨을 만끽했다.

한편 박명수는 아내 한수민과 결혼해 슬하에 딸 민서를 두고 있다. 딸 민서 양이 합격한 곳은 한국예술종합학교 무용원 창작과다. 앞서 박명수의 아내 한수민은 지난달 26일 SNS를 통해 "우리 민서가 드디어 가장 원하는 대학에 입학했다"며 한예종 수시전형 최종 합격 사실을 직접 알렸다. '#한예종창작과'라는 해시태그도 덧붙여 구체적인 전공까지 공개했다.

민서는 초등학교 4학년 때부터 약 9년간 무용에 매진해왔다. 예원학교에서 한국무용을 전공한 뒤 선화예술고등학교 무용부 한국무용과에 진학하며 무용가의 길을 걸어왔다. 한수민은 합격 당시 "예원중학교, 선화예고 내내 한 번도 장학금을 놓친 적이 없을 정도로 성실하게 열심히 노력해왔다"며 딸의 지난 시간을 되짚기도 했다.

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또 "춤에 대한 열정이 너무 진심이기에 앞으로도 끝없이 춤추고 창작하고 싶다는 민서의 꿈을 진심으로 지지하고 응원한다"며 "너무 수고했어 민서야 사랑해"라고 축하했다.

olzllovely@sportschosun.com