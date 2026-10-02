로이킴, '슈스케4' 5억 상금 둘러싼 먹튀설 해명…"뭐만 하면 다 논란"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이지현 기자] 가수 로이킴이 '슈퍼스타K4' 우승 당시 거액을 기부하고도 '먹튀' 오해를 받았던 사연을 털어놨다.

2일 김선태의 유튜브 채널에 출연한 로이킴은 '슈퍼스타K4' 우승 상금과 기부를 둘러싼 비하인드를 공개했다.

로이킴은 당시 우승 상금이 5억 원으로 알려진 것에 대해 "사람들이 헷갈리는 게 당시 우승 상금이 5억 원이었다. 그런데 2억 원은 음반 제작비였다"며 실제 현금으로 받을 수 있었던 금액은 3억 원이었다고 설명했다.

Advertisement

이어 "세금을 떼고 2억8000만 원이 들어왔다"며 "추가적으로 제가 번 것도 더해서 3억2000만 원 정도를 기부했다"고 밝혔다.

특히 로이킴은 대형 재단 한 곳에 기부하기보다 도움이 필요한 곳을 직접 찾아다녔다고 했다. 그는 "세상에 대한 불신과 저항 정신이 있던 친구였다"며 큰 기관에 기부할 경우 자신이 낸 돈이 제대로 쓰이는지 의구심이 있었다고 당시를 떠올렸다.

Advertisement

이에 유기견 보호소와 사설 복지관 등 10여 곳을 찾아 기부했다는 로이킴은 예상하지 못했던 문제도 있었다고 털어놨다. 일부 소규모 기관의 경우 기부금 세액공제를 받을 수 없어 기부한 금액에 대한 세금 부담까지 떠안았다는 것.

Advertisement

하지만 정작 로이킴을 기다린 것은 칭찬이 아닌 뜻밖의 논란이었다. 로이킴은 "저는 진짜 뭐만 하면 다 논란이었던 것 같다"며 당시 기부 사실을 적극적으로 알리지 않았던 이유도 설명했다. 그는 "'오른손이 한 일을 왼손이 모르게 해야 한다'는 생각에 취해 있던 아이였다"며 기부했다고만 알리고 구체적인 내역은 공개하지 않았다고 말했다.

Advertisement

이후 활동 1년 만에 학업을 위해 미국으로 돌아가면서 상황이 뒤집혔다. 로이킴은 "'기부 안 하고 도망간다', '우승하더니 먹튀다', '돈 바짝 벌고 학교로 돌아가 평범하게 살려고 한다'는 기사와 악플이 쏟아졌다"고 회상했다.

결국 로이킴은 미국으로 떠나기 전 마지막 팬미팅에 기부 내역을 직접 들고 갔다. 그는 "하나씩 하나씩 다 읽어드렸던 기억이 있다"고 밝혔다.

Advertisement

한편 로이킴은 오는 6일 오후 6시 신곡 '크게 울어라'를 발표한다. 오는 11월 21일과 22일에는 데뷔 후 처음으로 체조경기장에서 콘서트를 개최할 예정이다.

olzllovely@sportschosun.com