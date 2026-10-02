한지혜, 검사 남편♥과 16년 살아보니.."딸 낳고 몇 년은 죽일 듯 싸워"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 한지혜가 검사 남편과의 결혼 생활에 대해 솔직하게 털어놨다.

2일 한지혜의 유튜브 채널 '오늘의 지혜'에는 '16년 만에 다시 찍는 웨딩사진. 이제는 셋이 함께. 한지혜 리마인드 웨딩'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

한지혜는 결혼 16년을 기념해 남편, 딸과 함께 리마인드 웨딩 촬영을 진행했다. 그는 "결혼 16년 차가 됐다는 게 너무 놀랍다. 시간이 이렇게 많이 흘렀다. 가장 큰 차이점은 윤슬이라는 새 생명체가 함께하게 됐다는 거다. 나중에 (사진을) 보면 얼마나 예쁘고 그리울까"라며 소회를 전했다.

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이어 "신랑은 굉장히 안정형인 사람이다. 제 직업이 조금 불안정한데 안정형 남편을 만나 잘 살아올 수 있었다. 그게 항상 고맙다. 남편은 공식적인 자리에서 말수가 없고 선비처럼 얌전하고 조용한데, 저랑 있을 때는 진짜 웃긴다"라며 남편에게 고마움을 전했다.

이어 "그런데 애가 태어난 후 서로 굉장히 조심하려고 해도 몇 년은 죽일 듯이 싸웠다"라며 현실적인 결혼 생활에 대해서도 언급했다. 그는 "아이에 대한 생각이나 아이를 대하는 법 등이 달랐다. 우리가 10년을 넘게 살았는데 몰랐던 지점이 많더라. 어려웠지만 아이를 키우며 전우애가 생겼다"라며 남편과 더욱 단단해졌다고 전했다.

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한편 한지혜는 지난 2010년 6세 연상 검사 남편과 결혼했으며 결혼 11년만인 2021년 득녀했다.

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joyjoy90@sportschosun.com