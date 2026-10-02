노홍철, 최근 의사 여친과 결별.."여행·라이딩 함께한 멋진 친구였다"

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[스포츠조선 이게은기자] 방송인 노홍철이 최근 의사 연인과 결별했다고 밝혔다.

2일 노홍철의 유튜브 채널 '노홍철'에는 '만나는 사람 있나요...? 노홍철이 솔직하게 답해드립니다'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 노홍철은 구독자들의 질문에 답을 하는 시간을 가졌다. 가장 눈길을 끈 건 연애 질문이었다.

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한 구독자는 "요즘 만나는 아가씨가 계시는지요. 없다는 건 그냥 방송용 공식적인 멘트일 테고요"라고 질문했고, 노홍철은 "만나는 분은 없다. 그리 오래되지 않은 시점에 만났던 친구와 이별을 했다"라고 솔직하게 밝혔다.

이어 전 여자친구의 직업이 의사였다면서 "저는 여기저기 떠돌아다니고 자유롭지만, 의사는 상대적으로 비슷한 루틴으로 한정된 공간에서 일하지 않나. 이런 분들이 마음을 표현해 주시거나 저랑 대화하다가 발전하는 경우가 꽤 있다. 그분과 여행도 많이 다니고 라이딩도 했다. 멋진 친구였다. 나이는 저랑 몇 살 차이 안 났다"라며 아련한 표정을 지었다.

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노홍철은 "늘 혼자인 것도 아니고 늘 연애를 하는 것도 아니다. 지금까지 만났던 분들 중 단 한 분도 인간적으로 괜찮지 않았던 사람은 없다. 너무 감사하다"라고 말했다.

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joyjoy90@sportschosun.com