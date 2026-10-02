윤서빈, 티저 이미지 기습공개…6일 신보 '글로우' 발매

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[스포츠조선 백지은 기자] 가수 겸 배우 윤서빈이 신곡 티저 이미지를 공개했다.

윤서빈은 2일 공식 SNS 채널에 새 싱글 티저 이미지를 깜짝 공개, 컴백을 선언했다. 윤서빈의 신곡은 지난해 11월 발매한 싱글 '나우 마이 플레이리스트 풀 오브 브레이크업 송스' 이후 11개월 만이다.

공개된 이미지에서 윤서빈은 따스한 햇살 아래 매혹적인 비주얼을 뽐내고 있다. 깊고 아련한 특유의 눈빛은 신곡에 담아낼 이야기가 무엇일지 기대를 하게 한다. 또 타이틀 로고 '글로우'와 함께 '2026.10.06 6PM(KST)'라는 문구가 등장, 팬들의 마음을 설레게 했다.

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윤서빈은 최근 제임스 딘이 생을 마감하기 직전의 5분을 그린 2인극 뮤지컬 '제임스 바이런 딘'에서 타이틀롤 제임스 딘 역을 맡아 활약했다. 그는 불꽃같던 제임스 딘의 삶과 내면의 고독을 치밀하게 그려내며 호평을 받고 있다. '제임스 바이런 딘'은 18일까지 대학로 링크아트센터드림에서 공연된다.

'글로우'는 6일 오후 6시 발매된다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com