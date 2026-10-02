김가연, 1000만원어치 산 한복 제대로 입었다…♥임요환 따라 美 블리즈컨 '시선집중'

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 김가연이 남편 임요환을 따라 미국에서 열린 세계적인 게임 축제 '블리즈컨 2026'을 찾은 가운데, 최근 거액을 들여 구매한 한복을 직접 입고 등장했다.

2일 김가연과 임요환 부부의 유튜브 채널 '김가연 임요환의 게임부부'에는 미국 캘리포니아 애너하임에서 열린 '블리즈컨 2026' 현장을 찾은 모습이 공개됐다.

이번 블리즈컨에는 '테란의 황제' 임요환이 초청돼 무대에 올랐다. 임요환은 블리자드 클래식 컵에서 'Nal_rA' 강민 등 과거 e스포츠를 대표했던 선수들과 함께 경기를 펼쳤다.

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특히 눈길을 끈 것은 남편과 함께 행사장을 찾은 김가연의 옷차림이었다. 김가연은 화려한 한복을 차려입고 블리즈컨 현장을 누볐다.

김가연은 한복을 입고 온 이유에 대해 "우리나라 한복을 여기서 한 번쯤 입어보고 싶다고 늘 생각하고 있었다"며 "결심하고 왔는데 솔직히 나오기 직전까지 고민했다. 입을까 말까 했다"고 털어놨다.

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그러나 현장 반응은 뜨거웠다. 주변 사람들의 시선이 쏠리자 김가연은 쑥스러워하면서도 한복 차림으로 행사장을 즐겼다. 함께 있던 일행 역시 "멋있긴 하다", "확실히 한국 것이 예쁘다", "진짜 예쁘다"며 감탄했다.

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김가연의 이번 한복 패션이 더욱 눈길을 끄는 것은 불과 얼마 전 공개된 '1000만원 한복 쇼핑' 때문이다.

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김가연은 지난달 유튜브를 통해 두 딸과 한복 행사장을 찾아 남편 임요환의 카드로 쇼핑하는 모습을 공개했다. 당시 그는 집에 보유하고 있는 한복만 "열 벌이 좀 넘는다"고 밝히며 남다른 한복 사랑을 드러냈다.

특히 64만원 상당의 한복 세트를 비롯해 여러 벌의 한복과 장신구를 잇달아 구매했다. 한 매장에서만 215만원을 결제했고, 연이어 큰 금액이 결제되자 카드사에서 본인 확인 전화까지 걸려오는 해프닝도 벌어졌다.

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쇼핑 도중 김가연은 사용 금액이 500만원 가까이 된다고 예상했지만, 영상에는 이날 쇼핑 금액이 총 1000만원이라고 공개돼 화제를 모았다.

당시 김가연은 한복을 좋아하는 이유도 밝혔다. 한국무용을 전공해 어릴 때부터 한복이 익숙했다는 그는 우리 전통 옷이 점점 잊혀지는 것이 아쉽다며 자신이라도 한복을 입어야겠다는 생각을 해왔다고 설명했다.

또 "50살이 되면 한복을 입고 살겠다고 생각했다"며 조금씩 한복을 모아왔다고 밝혔다.

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결국 거액의 '한복 플렉스'가 미국 블리즈컨 현장에서 빛을 발한 셈이다. 김가연은 해외에서 열리는 대형 게임 행사에 한복을 차려입고 등장하며 평소 밝혀온 '한복 사랑'을 몸소 실천했다.

한편 '블리즈컨 2026'은 지난 9월 12~13일(현지시간) 미국 캘리포니아 애너하임 컨벤션 센터에서 열렸다. 올해 행사에서는 스타크래프트: 리마스터, 스타크래프트Ⅱ, 워크래프트Ⅲ, 히어로즈 오브 더 스톰 등으로 구성된 블리자드 클래식 컵이 진행됐으며 임요환을 비롯해 강민, 장민철 등 국내 유명 전 프로게이머들이 참가했다.

olzllovely@sportschosun.com