유승준 병역의무 면탈 국익 해친다는데… 비자 소송 항소심도 또 승소[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 병역 기피 혐의로 입국이 금지된 유승준이 세 번째 비자 소송에서 승소했다.

2일 서울고법 행정8-2부(김종원 이영창 최봉희 판사) 심리로 유승준이 주 로스앤젤레스 총영사를 상대로 제기한 사증 발급 거부 처분 취소 소송 항소심 선고기일이 열렸다.

이날 재판부는 1심과 마찬가지로 유승준의 손을 들어줬다. 다만 구체적인 판결 사유는 법정에서 공개하지 않았다.

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유승준은 1997년 데뷔, '가위' '나나나' '열정' 등의 히트곡을 발표하며 대한민국 대표 솔로 남성 가수로 인기를 끌었다. 그러나 2002년 공익근무요원 입대를 앞두고 해외 공연을 하고 돌아오겠다며 출국, 대한민국 국적을 포기하고 미국 시민권을 취득했다. 이에 법무부는 "대한민국의 이익이나 공공의 안정을 해하는 행동을 할 염려가 있다고 인정할 만한 이유가 있는 자"로 판단, 유승준의 입국을 제한했다.

그러나 유승준은 군 복무 의무가 완전히 끝나는 만 38세가 된 2015년 영리활동을 비롯한 모든 권리를 보장하는 재외동포(F-4) 비자를 신청했다. LA총영사관은 이를 거부했고, 유승준은 비자 발급 거부 처분을 취소해달라며 첫 번째 행정 소송을 제기했다. 파기환송심과 재상고심 끝에 대법원은 유승준에게 최종 승소 판결을 내렸다.

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하지만 LA총영사관은 "유승준의 병역의무 면탈은 국익을 해칠 우려가 있다"며 비자 발급을 거부했고, 유승준은 2020년 10월 두 번째 행정소송을 냈다. 2023년 11월 대법원은 또 다시 유승준 최종 승소 판결을 내렸지만, LA총영사관은 2024년 재차 비자 발급을 거부했다. 그러자 유승준은 세 번째 소송을 제기했다.

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1심 재판부는 지난해 8월 "비자발급 거부 처분으로 얻게 되는 공익에 비해 침해되는 원고(유승준)의 불이익이 지나치게 커 비례의 원칙을 위반한 재량권 일탈 남용의 위법이 있다"고 유승준 승소 판결을 내렸다. 이에 LA총사관이 항소하며 2심 판결을 받게 됐다.

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2심 판결에서도 유승준은 웃었지만, 그의 입국길이 바로 열리는 것은 아니다. LA총영사관이 상고할 경우 대법원의 판단을 다시 받게 된다. 또 유승준은 최근 유튜브를 통해 "이제는 한국 입국 문제를 내려 놓으려 한다"고 입국 포기선언을 하기도 했다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com