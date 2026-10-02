'공개 열애' 그리, 예비장모 앞서 재산 공개 "경기도 아파트+차 있다"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이지현 기자] 가수 겸 방송인 그리가 개그우먼 조혜련을 '장모님'으로 만나는 유쾌한 상황극을 펼쳤다.

2일 그리의 유튜브 채널에는 '결혼을 허락해주세요 장모님'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에서 조혜련은 그리 여자친구의 어머니, 즉 '예비 장모' 역할을 맡아 그리와 처음 만나는 상황극에 나섰다.

시작부터 만만치 않았다. 그리가 약속 장소에 늦게 등장하자 조혜련은 "처음 만나는데 왜 이렇게 안 와? 기본이 안 돼 있네"라고 기선을 제압했다. 꽃을 들고 나타난 그리에게도 "꽃 사오지 말고 좀 일찍 오지 그랬어"라고 받아쳐 웃음을 안겼다.

Advertisement

본격적인 '사위 면접'이 시작되자 조혜련은 주거 문제부터 수입, 자녀 계획까지 거침없이 질문했다.

결혼 후 어디에서 살 것이냐는 질문에 그리는 "어렸을 때부터 열심히 일을 했다. '붕어빵'을 4~5년 정도 하면서 대박이 터졌다"며 "경기도 구리 쪽에 조그만 아파트를 하나 사놨다"고 밝혔다. 방 3개에 화장실 2개 정도 규모라고 설명하며 해당 아파트가 '자가'임을 강조했다.

Advertisement

조혜련이 재차 확인하자 그리는 "샀다고 한 세 번 정도 말씀드린 것 같다"고 발끈해 웃음을 자아냈다. 여기에 올드카까지 소유하고 있다고 밝혔다.

Advertisement

수입에 대한 질문에는 솔직했다. 그리는 "직업 특성상 월수입이 들쭉날쭉하다"며 "군대 전역한 지 얼마 안 됐고 지금 열심히 하고 있는 단계"라고 말했다. 조혜련이 "미래는 조금 보장이 안 되는구나"라고 하자 그리는 "미래는 보장이 안 되는데 전에 조금 굴러놓은 게 있어서 집이랑 차 정도는 있다"고 답했다.

Advertisement

자녀 계획도 공개했다. 그리는 결혼한다면 "아이를 한 둘, 셋 정도는 갖고 싶다"고 밝혔다. 이에 조혜련은 그리의 아버지 김구라까지 소환하며 짓궂은 질문을 이어갔고, 그리는 당황하면서도 운동을 꾸준히 하고 있다며 건강에 자신감을 드러냈다.

특히 조혜련은 자신의 경험을 토대로 현실적인 조언도 건넸다. 그리가 아파트를 보유하고 있다는 이야기에 "솔직히 우리 동현 씨 아파트가 없어도 된다"며 "두 사람이 작은 데서부터 시작하면서 어려움을 극복하며 살아가는 게 더 큰 재산"이라고 말했다.

Advertisement

그리의 결혼에 대한 김구라의 반응도 언급됐다. 그리는 "아버지는 여자친구를 좋아한다"면서도 "빨리 결혼하라고 밀어붙이는 스타일은 아니다"라고 밝혔다. 이어 김구라가 아직 자신의 앞가림도 완벽하게 하지 못한 아들이 결혼생활을 잘 해낼 수 있을지 걱정하는 편이라고 설명했다.

그러나 이날 '장모님' 조혜련의 최종 결론은 허락이 아니었다.

조혜련은 "처음에는 어색했는데 이야기를 나누다 보니 일단 나쁘지는 않다"면서도 "내 결론은 보류"라고 선언했다. 이어 "시아버지가 될 사람을 만나봐야 할 것 같다"며 김구라와의 만남을 결혼 허락의 마지막 관문으로 제시했다.

Advertisement

이에 그리는 "안 보시면 안 될까요?"라고 난감해하다가 결국 자리에서 김구라에게 전화를 걸어 웃음을 더했다.

한편 그리는 현재 여자친구와 공개 열애 중이다. 두 사람의 열애는 지난 3월 그리가 여자친구와 함께 남창희의 결혼식에 참석한 모습이 공개되며 알려졌다. 이후 그리는 여자친구와 오랫동안 교제해 왔다며 결혼에 대해서도 진지하게 생각하고 있다고 밝혔다. 지난 7월에는 여자친구와 함께 떠난 제주 여행 사진이 공개되며 다정한 모습을 드러내기도 했다.

olzllovely@sportschosun.com