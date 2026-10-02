"어느 시대인지 몰라"…'28년 차 자취' 김민, 비상구 열자 동굴 거실 '대혼란'

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[스포츠조선 이지현 기자] MBC '나 혼자 산다'에서 배우 김민의 개성만큼이나 파격적인 집 구조가 공개된다. 전현무는 "어느 시대인지 모르겠어!"라며 대혼란에 빠진 모습을 보여 궁금증을 끌어올린다.

오늘(2일) 방송되는 MBC '나 혼자 산다'(연출 허항, 강지희, 김진경, 문기영, 정지운, 김규리)에서는 압도적인 아우라를 뽐내는 신스틸러, 배우 김민의 일상과 육지 활동을 마치고 제주로 컴백한 유리의 모습이 공개된다.

방송에 앞서 공개된 영상에는 '나 혼자 산다'에서 본 적 없는 놀라운 김민의 집 모습이 담겨 눈길을 모은다. 화려한 천과 예사롭지 않은 소품으로 꾸며진 침실에서 일어난 김민은 '비상구' 푯말이 달린 작은 문을 열고 나선다.

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비상구 문을 열고 나온 곳은 바로 거실. 김신영은 "저기 동굴(?)이었어?"라며 침실의 구조에 의문을 드러낸다. 코드쿤스트도 "집 구조를 눈으로 보는데도 뇌가 꼬인다", 전현무는 "어느 시대인지 모르겠다"라며 무지개 회원들 모두가 '물음표' 가득한 반응을 보인다.

김민이 신발을 신고 밖으로 나와 수풀을 뚫고 어디론가 향한다. 그가 의문의 기계 앞에 서자 기안84는 "이건 또 뭐야?"라며 호기심을 드러낸다. 이어 '드르릉' 하는 소리와 함께 기계가 작동하며 집 안 곳곳의 전구들이 서서히 빛을 발한다. 발전기를 돌려 전기를 공급한 것. 현대 사회에서 보기 힘든 진풍경에 두 눈을 의심케 한다. 혼자 산 지 28년 차인 배우 김민의 상상을 초월하는 라이프에 기대가 쏠린다.

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그런가 하면 유리가 제주 오일장에 간 모습도 공개된다. 시장에서 제주의 민속 복식이자 노동할 때 자주 입는 '갈옷'을 찾는 유리의 모습이 눈길을 모은다. 겨자색 '갈옷'을 고른 유리의 모습을 본 기안84는 "8년 전에 유행이 지나갔던 옷인데…"라며 '패션왕'의 면모를 드러낸다. 이때 실제로 과거 머리색까지 맞춰 '갈옷' 스타일을 선보인 기안84의 모습이 공개돼 폭소를 자아낸다.

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유리는 "제가 따라 입었다고요?"라며 당혹스러운 반응을 보인다. 게다가 구성환까지 나서 유리를 위한 패션 아이템으로 '단주'를 선물한다. 유리가 마음에 쏙 드는 단주를 착용하자 기안84는 차고 있던 단주를 꺼내며 "단주도 요즘 안 하려고 그랬는데~"라고 꺼드럭대 폭소를 안긴다.

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한편 다양한 사이즈와 색깔 중에서 딱 맞는 '갈옷'을 사기 위해 탈의실로 향한 유리는 예상치 못한 탈의실의 모습에 당황한다. 천으로 만든 반오픈형 탈의실 앞에서 머뭇거리는 유리에게 가게 사장님이 "안 보여요!"라고 외치는데, 유리는 눈을 맞추며 "전 다 보이는데?"라고 말해 웃음을 자아낸다. 유리가 고른 '갈옷' 스타일은 어떤 모습일지, 기안84의 끝나지 않은 패션 훈수에 어떤 반응을 보일지 본방송을 궁금케 한다.

'자유로운 영혼' 배우 김민의 예측 불가 하우스는 오늘(2일) 밤 11시에 방송되는 MBC '나 혼자 산다'에서 확인할 수 있다.

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olzllovely@sportschosun.com