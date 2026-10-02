'육상 카리나' 김민지, 새 차 이틀 만에 범퍼 뜯겼다…고속도로선 타이어 찢어져

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[스포츠조선 김준석 기자] '육상 카리나'로 불리는 육상선수 김민지가 새 차를 구매한 뒤 겪은 연이은 차량 사고와 돌발 상황을 털어놨다.

출고 이틀 만에 범퍼가 뜯기는가 하면, 고속도로에서는 타이어가 찢어져 견인차를 타고 귀가했다.

김민지는 지난 1일 자신의 유튜브 채널에 공개한 영상에서 차량 파손과 충전 불가, 주차 설비에 발이 묶였던 경험 등을 전했다.

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영상 초반에는 고속도로에서 타이어가 심하게 찢어진 상황이 담겼다. 김민지는 타이어 일부가 떨어져 나가 구멍이 생긴 모습을 보여주며 당황했다.

이후 도착한 견인차를 보고는 언제 이런 차를 타보겠냐며 애써 긍정적인 반응을 보였다.

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다음 날에도 예상치 못한 일이 벌어졌다. 야구 연습을 위해 방문한 건물에서 관리자의 안내에 따라 주차했으나, 출차 과정에서 차량용 승강기에 중량 초과 표시가 뜬 것이다.

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김민지는 자신이 찾아본 제한 중량에 따르면 테슬라 모델Y가 이용 가능한 범위였다며 의아해했다.

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전날 많이 먹은 자신의 몸무게 때문이냐고 농담하면서도, 한 시간째 나가지 못하고 있다고 답답함을 드러냈다.

김민지는 25세에 1종 운전면허를 취득한 사연도 소개했다. 당시 선수단 차량이 스타렉스였는데, 1종 면허를 가진 선배가 혼자 운전을 도맡아 이를 돕기 위해 면허를 땄다는 설명이다.

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육상으로 번 돈을 모아 첫 차인 셀토스를 구매했고, 이후 5년간 무사고로 운전했다고 밝혔다.

올해는 대회와 방송 관련 연습 등을 오가는 장거리 운전으로 유류비 부담이 커져 전기차로 바꿨다고 전했다.

하지만 새 차를 받은 지 이틀 만에 첫 사고를 겪었다. 잘못 들어선 골목에서 차를 돌리던 중 센서가 계속 울렸으나, 주변에 장애물이 보이지 않고 충격도 느껴지지 않아 오류라고 생각했다는 것이다.

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이후 후진하는 순간 큰 소리가 났고, 차에서 내려 확인하니 범퍼가 뜯겨 있었다.

김민지는 불법 주차를 막기 위해 시멘트로 감싼 볼라드에 차량이 걸렸다고 설명했다. 현재는 수리를 마쳐 흔적이 거의 남지 않았다며 정비소에 고마움을 전했다.

고속도로 타이어 파손 당시 상황도 자세히 밝혔다. 대전에서 야구 경기를 관람한 뒤 돌아오던 중 타이어 공기압 경고가 떴지만, 주행에 이상이 없다고 느껴 계속 이동했다고 했다.

그러나 오른쪽 타이어의 공기압 경고가 반복됐고, 집까지 약 30분을 남긴 시점에는 큰 소리와 함께 차량이 심하게 흔들렸다.

급히 차를 세우고 확인한 타이어는 손이 들어갈 정도로 찢어진 상태였다. 결국 견인차를 요청해 30분 넘게 기다린 뒤 귀가했다.

충전이 되지 않아 차량을 서비스센터로 보낸 일도 있었다. 여러 충전기를 이용하고 장소까지 바꿨지만 충전되지 않았고, 이후 충전구 안에 상당한 크기의 금속 조각이 들어가 있었다는 사실을 알게 됐다고 전했다.

김민지는 충전 과정에서 충전기 쪽 금속 조각이 들어간 것 같다고 추측했다.

초보 운전 시절에는 맞은편에서 자신의 차로로 달려오는 SUV 때문에 아찔한 순간을 겪기도 했다.

김민지는 피할 갓길도 없는 도로에서 급히 멈춰 섰고, 상대 차량이 바로 앞에서 제동한 뒤 제 차로로 돌아갔다고 회상했다. 이후 동료들과 돈을 모아 블랙박스를 구매했다고 밝혔다.

한편 김민지는 연이은 차량 관련 경험을 돌아보며 자신과 차가 잘 맞지 않는 것 같다고 농담했다. 다만 당장 새 차로 바꾸겠다는 뜻은 아니라며, 시청자들에게 국산 차량 추천과 각자의 운전 경험을 댓글로 남겨달라고 요청했다.

narusi@sportschosun.com