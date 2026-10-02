야노시호, '상위 1%' 상류층 지인 별장 공개...휴지통이 130만원

[스포츠조선 김준석 기자] 모델 야노시호가 일본 가루이자와에 자리한 지인의 별장을 공개했다.
도쿄에 300억원 상당의 저택을 소유한 것으로 알려진 지인의 또 다른 공간에는 집 안 엘리베이터부터 명품 휴지통까지 갖춰져 눈길을 끌었다.
2일 유튜브 채널 '야노시호'에는 '일본 상류층이 모여사는 별장 대공개(ft.상위 1% 도쿄 엄마)'라는 제목의 영상이 올라왔다.
이날 야노시호는 가루이자와를 미국의 햄프턴에 빗대며 고급 휴양지라고 소개했다.
이어 지인의 도쿄 집도 대단하지만 이곳 별장 역시 남다른 규모라고 설명했다.
공개된 별장은 주변 숲을 실내에서도 감상할 수 있도록 꾸며졌다. 넓은 창 너머로 녹음이 펼쳐졌고, 거실 양쪽 창을 열면 바람이 통하는 구조였다.
봄에는 새잎, 가을에는 단풍, 겨울에는 눈으로 사계절 다른 풍경을 즐길 수 있다는 설명도 이어졌다.
손님을 위한 욕실과 객실도 따로 마련돼 있었다. 게스트용 욕실에서는 창밖 풍경을 바라보며 목욕할 수 있었으며, 객실은 공간을 나눠 두 팀이 머물 수 있도록 구성됐다.
집 안에는 엘리베이터까지 설치돼 있었다. 생전 휠체어를 이용했던 할머니가 방문할 수 있도록 마련한 시설이라는 설명으로, 화려한 공간에 담긴 가족의 사연도 전했다.
인테리어 소품 역시 시선을 끌었다. 별장에는 명품 브랜드 보테가 베네타의 휴지통이 비치돼 있었다. 해당 제품은 약 130만원 상당의 제품이었고, 야노시호는 명품 휴지통을 보며 감탄을 연발해 웃음을 자아냈다.
별장 안 작업실에서는 수정과 18K 금, 다이아몬드를 활용한 예술 작품도 공개됐다. 오랜 기간 주얼리 브랜드를 운영해온 지인은 보석의 원재료를 활용한 작품과 보석 가루로 그린 그림 등을 소개했다.
야노시호는 '마마'라고 부르는 이 인물과의 오랜 인연도 털어놨다. 결혼 전부터 출산 이후까지 자신을 지지해준 사람이라며 고마움을 드러냈다. 딸 사랑이가 한두 살 무렵에는 이곳에서 침대 옆에 이불을 깔고 함께 잤던 추억도 나눴다.
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