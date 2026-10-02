'12kg 감량' 곽범, 얼굴 관리에 수천만원 쓰더니.."성형 괴물이 되고 있어"

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[스포츠조선 이게은기자] 개그맨 곽범이 탈모 관리부터 필러, 보톡스까지 얼굴 관리에 공을 들이고 있다고 밝혔다.

2일 '션과 함께' 유튜브 채널에는 '연차없는 곽범의 마운자로&위고비, 러닝 다이어트 솔직 후기'라는 제목의 영상이 공개됐다.

션은 최근 12kg를 감량한 곽범에게 "옛날과 비교하면 몸이 많이 달라졌다"라며 놀랐고, 곽범은 "많이 달라졌다. 마운자로의 도움을 받긴 했다"라고 솔직하게 밝혔다.

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이어 "다리를 다친 후 움직이지 못하니 살이 더 찌더라. 뛰고 싶은데 살이 너무 쪄서 발목에 무리가 왔다. 마운자로를 추천받아서 마운자로를 맞으면서 뛰었더니, 재활도 되고 속도도 좋아졌다. 이후 마운자로를 맞지 않고 러닝만 하고 있다. 살 빼고 뛰니 심박수가 많이 내려갔다"라고 말했다.

그런가 하면 최근 탈모 관리부터 치아 시술, 수염 제모, 주름 보톡스, 이마 필러에 홈디바이스를 이용한 피부 관리까지 하고 있다며 "거의 지금 성형 괴물이 되고 있다"라고 밝혔다. 앞서 곽범은 얼굴 관리에 수천만 원을 썼다고 밝힌 바 있다. 션이 웃자 곽범은 "성형은 하지 않았다"라며 선을 긋기도 했다.

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joyjoy90@sportschosun.com