이준 "걸그룹 멤버가 먼저 밥 먹자고"…20년 전 '치킨집 소개팅' 고백

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 겸 배우 이준이 아이돌 활동 당시 걸그룹 멤버와 단둘이 식사했던 일화를 공개했다.

처음에는 함께 밥을 먹었다고 설명하더니, 이후 직접 '소개팅'이라고 표현해 후배들을 당황하게 했다.

2일 유튜브 채널 '워크맨'에는 이준과 그룹 엔하이픈 정원, 제이가 치킨집 아르바이트에 도전하는 영상이 공개됐다.

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이날 이준은 치킨집에서 일한다는 제작진의 말에 치킨을 몇 번 튀기는지 물으며 자신감을 드러냈다. 그러다 과거 압구정 치킨집에 얽힌 뜻밖의 기억을 꺼냈다.

이준은 "내가 아이돌 때 모 걸그룹 멤버가 나랑 밥을 먹고 싶다고 했다"며 "그때 압구정 치킨집에서 같이 밥을 먹은 적 있다"고 밝혔다. 상대가 누구인지는 공개하지 않았다.

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제작진이 "그때 설??渼?고 묻자 이준은 "난 그런 거 없다. 팬 여러분들을 사랑하기 때문에"라고 능청스럽게 답해 웃음을 안겼다.

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하지만 후배들 앞에서는 한층 더 과감하게 당시 만남을 설명했다. 정원과 제이에게 "난 압구정점에서 여자 아이돌과 소개팅했다"고 말한 것이다.

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두 사람이 당황한 반응을 보이자 이준은 "시간이 지났으니까. 거의 20년 흘렀다"며 오래전 일이라고 덧붙였다.

이준은 이어 "지금 누가 밥 사달라고 하면 어떻게 되냐"고 후배들에게 질문했다. 정원은 "그러면 다음 날 바로 은퇴"라고 농담하며 선을 그어 현장에 웃음을 더했다.

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치킨집에서 시작된 이준의 추억담은 후배들의 재치 있는 답변으로 이어지며 또 다른 재미를 안겼다.

narusi@sportschosun.com