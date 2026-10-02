'불륜 소송 패소' 숙행 "나도 속았다"에 상대 아내 반발…결국 녹취 꺼냈다

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 숙행이 상간 손해배상 소송 이후 무대에 복귀한 가운데, 소송 상대방과 나눈 통화가 공개됐다.

영상에는 숙행이 사과하며 용서를 요청하는 내용과 자신 역시 상대 남성에게 속았다고 호소하는 발언이 함께 담겼다.

2일 유튜브 채널 '리스팩트 이진호'에는 숙행의 복귀와 관련해 상대 남성 B씨의 아내 A씨가 제공했다는 문자와 통화 녹취를 다룬 영상이 올라왔다.

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이진호는 숙행이 지난달 30일 팬들 앞에서 공연한 뒤 자신의 잘못을 인정하면서도, 상대방에게 속은 피해자라는 취지의 입장을 밝혔다고 전했다. 이어 이를 접한 A씨가 반발하며 자료를 제공했다고 설명했다.

영상에서 숙행과 A씨의 통화로 소개된 녹취에는 숙행이 "저 그냥 한 번만 봐주시면 안 돼요"라며 용서를 요청하는 내용이 담겼다.

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숙행은 자신이 가정을 해칠 마음은 없었다고 설명하며 미안하다는 말을 전했다.

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동시에 "너무 억울해요. 저도 피해자란 말이에요. 같은 여자로서"라고 호소했다.

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상대 남성의 설명을 믿었다는 취지로 말하면서, 모든 사실을 알고 바로 헤어졌다고 주장하기도 했다.

그러나 A씨는 이전부터 자신이 B씨의 아내임을 알리고 만남을 중단해 달라고 요청했다며 맞섰다.

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여러 차례 연락했음에도 답을 받지 못했고, 결국 내용증명을 보내 소송을 준비하게 됐다는 입장이다.

이진호에 따르면 A씨는 지난해 3월 숙행에게 처음 연락한 뒤 같은 해 7월에도 남편을 더 이상 만나지 말라는 메시지를 보냈다고 주장했다. 영상에는 A씨가 제공한 것으로 소개된 문자 자료도 공개됐다.

숙행의 답변으로 제시된 문자에는 "제가 가진 적도 없는 분을 왜 돌려 드려요?"라며 두 사람의 가정 문제는 부부가 정리해 달라는 내용이 담겼다.

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A씨는 자신의 연락 이후에도 두 사람의 관계가 이어졌다고 주장했다.

반면 숙행은 B씨와 A씨의 혼인 관계가 이미 파탄 난 것으로 알았으며, 자신도 B씨에게 속았다는 입장을 유지했다.

영상에 포함된 B씨의 과거 인터뷰에서도 자신이 이혼을 준비 중이라고 숙행에게 설명했다는 주장이 나왔다.

법원 판단에 대해서도 이진호는 설명을 덧붙였다.

그가 영상에서 소개한 판결 내용에 따르면, 법원은 A씨가 숙행을 상대로 청구한 손해배상금 1억원 중 3000만원을 인정했다.

숙행이 제출한 증거만으로는 부정행위 당시 부부의 혼인 관계가 이미 파탄 났다는 주장을 받아들이기 어렵다고 판단했다는 설명이다.

이번 자료 공개의 계기는 숙행의 공연 이후 발언이었다. 이진호는 A씨가 법원 판단 이후에도 숙행이 자신을 피해자라고 주장하는 데 반발했다고 전했다.

한편 영상에서 소개된 숙행 측 설명에 따르면 지난달 30일 공연은 자신을 응원해준 지인과 팬들에게 식사를 대접하고 노래를 들려주기 위해 마련한 자리였다. 숙행 측은 생활고를 겪고 있다는 입장도 전한 것으로 소개됐다.

narusi@sportschosun.com