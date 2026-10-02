'암살자(들)', '총탄 티켓'도 논란..개혁신당 "피격 장면 완성, 잔인하고 천박"

사진=영화 '암살자(들)' 포스터, '메가박스' 공식 SNS

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[스포츠조선 이게은기자] 영화 '암살자(들)'이 이번엔 굿즈 디자인 논란에 휩싸였다.

2일 개혁신당 이기인 비상대책위원장은 자신의 SNS에 '암살자(들)' 굿즈인 오리지널 티켓을 공개, "메가박스가 내놓은 영화 암살자들의 오리지널 티켓이라고 한다. 도톰한 티켓에 총탄 자국이 표시된 투명판을 겹치면, 태극기와 연단, 육영수 여사로 보이는 인물 위에 탄흔이 포개진다. 관객의 손으로 피격 장면을 완성하게 하는 듯한 디자인"이라고 전했다. 티켓에는 태극기와 연단, 총탄 등이 그려져 있어 고(故) 육영수 여사 피격 사망 현장을 연상케 했다.

이어 "이것도 표현의 자유입니까"라며, "목숨을 앗아간 총격을, 투명판을 겹쳐보는 소장품으로 만들어야 했습니까. 이것을 받아 들 유족의 마음은 단 한 번이라도 생각했습니까"라며 비판했다.

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이 위원장은 "목숨을 앗아간 총격을, 투명판을 겹쳐보는 소장품으로 만들어야 했습니까. 이것을 받아 들 유족의 마음은 단 한 번이라도 생각했습니까"라며, "표현의 자유는 비판을 막아주는 방탄판이 아니다. 이런 디자인을 내놓을 자유를 말하려거든, 그 잔인함과 천박함을 비판하는 목소리도 감당하십시오"라고 지적했다. 티켓 디자인을 둘러싼 논란은 온라인 커뮤니티와 SNS에서도 확산하고 있다.

8일 메가박스 코엑스에서 열린 영화 '암살자(들)'의 언론시사회. 허진호 감독, 유해진, 박해일, 이민호가 포즈를 취하고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.08/

한편 '암살자(들)'은 1974년 8월 15일, 대한민국을 충격에 빠뜨린 영부인 저격 사건의 의혹과 배후를 추적하는 이야기를 담았다. 육 여사 저격 사건을 영화적 상상력으로 재구성했는데 여기에서 역사 왜곡 논란이 일었다.

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당시 특별수사본부는 북한과 일본 내 친북단체 조총련(재일본조선인총연합회) 지령을 받은 문세광이 박정희 전 대통령을 저격하려다 미수에 그쳤고, 그 과정에서 육 여사가 총탄에 맞아 숨졌다고 결론 내렸다. 이후 문세광은 사형에 처해졌다. 하지만 영화는 사건 배후에 공범이 있었을 가능성, 박정희 전 대통령과 정권의 개입 여지를 암시해 역사적 사실과 허구의 경계를 두고 비판이 나왔다.

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joyjoy90@sportschosun.com