'천만 배우' 유해진마저 휘청…'암살자(들)' 파문과 공교롭게 겹친 광고판 하차

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 유해진이 출연한 영화 '암살자(들)'을 둘러싼 논란이 광고계까지 번지는 모양새다. 키움증권이 유해진을 모델로 한 광고 캠페인을 종료한 가운데, 버거킹에서도 유해진이 등장했던 광고 노출에 변화가 감지됐다.

2일 금융투자업계에 따르면 키움증권은 최근 유해진을 모델로 진행해온 광고 캠페인을 종료했다.

키움증권 관계자는 "유해진 배우를 모델로 한 광고 캠페인은 종료됐으며, 새로운 광고 캠페인을 준비 중에 있다"고 밝혔다. 현재 유해진이 등장하는 키움증권 유튜브 광고에는 댓글 작성 기능도 중단된 상태다.

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다만 키움증권 측은 이번 조치가 '암살자(들)' 논란에 따른 것은 아니라는 입장이다. 당초 이 시기에 맞춰 해당 광고 캠페인을 종료할 예정이었다는 설명이다. 광고 캠페인은 종료됐지만 유해진과의 모델 계약 자체는 유지되고 있는 것으로 알려졌다.

키움증권은 지난 4월 유해진과 1년간의 광고 모델 계약을 맺고 퇴직연금 관련 광고 등을 선보였다. 하지만 최근 '암살자(들)'을 둘러싼 논란이 출연 배우들의 광고 활동에 대한 항의와 불매 요구로까지 번진 상황이어서 캠페인 종료 시점에도 관심이 쏠리고 있다.

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유해진을 광고 모델로 기용한 버거킹에서도 변화가 포착됐다. 유해진은 지난 6월 '보일링 씨푸드 버거'에 이어 9월 '트러플 머쉬룸 와퍼' 등 버거킹의 신제품 광고에 등장했다. 그러나 '암살자(들)' 논란 이후 유해진이 출연한 SNS 광고 게시물과 유튜브 광고 영상 등에 항의성 댓글이 이어졌다.

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이에 관련 광고 영상들의 댓글 작성 기능이 제한됐으며, 2일에는 버거킹 공식 홈페이지 메인 화면에서 유해진이 등장했던 광고 노출도 빠진 것으로 전해졌다.

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다만 버거킹이 유해진과의 광고 계약을 해지했거나 공식적으로 광고 캠페인 중단을 선언한 것은 아니다.

키움증권 역시 예정된 일정에 따른 캠페인 종료라고 선을 그은 만큼 두 회사의 조치를 영화 논란에 따른 '광고 중단'이나 '모델 손절'로 단정하기는 어렵다. 그럼에도 영화에 대한 논란이 배우 개인의 광고 게시물과 브랜드 채널까지 옮겨붙으면서 광고계도 상황을 예의주시하는 모습이다.

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한편 유해진이 출연한 '암살자(들)'은 1974년 육영수 여사 피격 사건을 소재로 사건의 배후를 추적하는 형사와 기자들의 이야기를 그린 작품이다.

영화는 재일교포 문세광이 쏜 총탄에 고(故) 육영수 여사가 사망했다는 정부 공식 발표와 다른 가능성을 암시하는 내용을 담았다는 비판을 받으며 역사 왜곡 논란에 휩싸였다.

이에 제작진은 "특정한 역사적 결론을 새롭게 확정하거나 기존의 사실을 부정·왜곡하기 위해 제작된 영화가 아니다"라며 영화적 상상력을 바탕으로 한 작품이라는 취지로 해명했다.

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olzllovely@sportschosun.com