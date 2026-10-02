리센느, 주 40개 '살인적 스케줄'…이서진 "안쓰럽지 않냐고? 원래 다 그래"

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 이서진이 일주일에 40개에 달하는 스케줄을 소화하는 걸그룹 리센느에게 단호한 반응을 보였다.

2일 방송된 SBS 금요 예능 '무엇이든 해줄지니 - 비서진'에서는 이서진과 김광규가 평균 나이 20.6세인 리센느의 비서로 나선 모습이 공개됐다.

이날 리센느는 역주행 이후 쏟아지는 러브콜로 바쁜 일상을 보내고 있는 것으로 소개됐다. 광고 제의만 100여 개에 달하고, 하루 섭외 전화는 100여 통, 일주일 스케줄은 무려 40개에 이른다는 설명이었다.

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제작진은 이서진과 김광규에게 리센느가 전날 미국 LA에서 귀국했다고 전했다. 해외 일정에 국내 스케줄까지 이어지는 상황이었지만, 이서진의 반응은 담담했다.

그는 "저 나이에 잘 나가면 다 잠 못 자는 거 아니냐"고 말했다. 바쁜 일정도 인기를 얻은 스타가 겪는 과정이라는 반응이었다.

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이에 제작진이 "안쓰럽지는 않냐"고 묻자 이서진은 "야, 원래 다 그런 거 아니냐"고 재차 단호하게 답해 웃음을 자아냈다.

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쏟아지는 스케줄에 대한 걱정보다 현실적인 한마디를 먼저 건넨 이서진의 모습이 '비서진' 특유의 웃음을 더했다.

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narusi@sportschosun.com