"다리 왜 저래?"..고은아, 올케 교통사고 흉터 지적 악플에 분노

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 고은아가 올케의 다리 흉터를 지적한 악플에 분노했다.

2일 '방가네' 유튜브 채널에는 '며느리 콤플렉스를 본 시부모님 리얼 반응ㅋㅋㅋㅋ 며느리 울어..'라는 제목의 영상이 공개됐다.

미르는 "이거 짚고 넘어가자. 아내에게 '다리 왜 저래요?'라면서 상처받게 얘기하는 사람이 있었다"라고 말했고, 고은아는 "나한테 코 성형에 대해서 뭐라고 하는 것과 똑같다"라며 분노했다. 알고 보니 최근 미르 아내의 다리 흉터를 두고 악플이 나온 것.

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미르는 "아내가 7살 때 교통사고를 당해서 다리를 다쳤다. 연애 초에 반바지를 입고 나왔는데 그게 너무 멋있었다. 콤플렉스일 수 있지 않나"라고 말했고, 가족도 모두 "신경 안 쓴다", "예쁘다"라며 미르 아내를 응원했다.

미르 아내는 "엄마가 초등학생 때부터 '(흉터는) 이상한 거 아니다. 숨기려고 하지 말라'고 해서 초등학교 때도 반바지를 입고 다녔다"라고 말했다. 미르는 "몇몇은 정말 궁금해서 물어봤고 한두 명은 비꼬면서 말하더라"라고 덧붙였고, 고은아는 "얼마나 마음이 꼬였으면 남의 상처를 가지고!"라며 목에 핏대를 세우며 올케를 위로했다.

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한편 미르는 지난해 필라테스 강사 아내와 결혼했다.

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joyjoy90@sportschosun.com