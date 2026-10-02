'배성재♥' 김다영, 사진 한 장에 강제 임밍아웃…"본의 아니게 칠칠맞아 죄송"

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[스포츠조선 이지현 기자] 아나운서 출신 방송인 김다영이 남편 배성재와의 2세 소식을 직접 전하며 임신 비하인드를 공개했다.

김다영은 2일 자신의 유튜브 채널을 통해 오랜만에 근황을 전하고 임신 사실을 직접 밝혔다.

김다영은 "그동안 소식이 뜸해져서 주변 친구들이나 구독자분들 중 궁금해하시거나 조금은 예상하셨던 분들도 있는 것 같다"며 "원래는 한 달 뒤쯤 제 생일 근처에 조심스럽게 알리려고 했는데 예상보다 조금 일찍 임신 소식을 전하게 됐다"고 말했다.

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임신 사실을 뒤늦게 알리려 했던 이유도 설명했다. 그는 "특별히 임신을 숨기려고 했다기보다 건강하게 아이를 품에 안기 전까지 어떤 일이 벌어질지 모르는 것 아니냐. 그래서 최대한 천천히, 조심스럽게 말씀드리려고 했다"고 털어놨다.

그러나 뜻밖의 사진 한 장이 임신 소식을 앞당겼다. 김다영은 최근 축구 경기를 관람한 뒤 찍은 사진을 SNS에 올렸고, 이를 본 누리꾼들 사이에서 임신설이 제기됐다.

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김다영은 "제가 눈썰미가 정말 없어서 사진을 찍고 나서도 '배 안 나오게 너무 잘 찍었다'고 생각하면서 올렸다"며 "그런데 눈썰미가 좋으신 분들이 정말 많더라"고 웃었다. 이어 "겸사겸사 이렇게 소식을 전하게 됐다"고 설명했다.

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특히 당초 2세 소식은 남편 배성재가 자신의 라디오를 통해 직접 공개할 계획이었다고 밝혔다. 김다영은 "저희 결혼 소식도 직접 말씀드리기 전에 기사로 먼저 알려져 '배텐' 식구들과 청취자분들이 다소 아쉬워하고 서운해하셨다고 알고 있다"며 "그래서 저희 2세 소식만큼은 남편이 라디오에서 직접 배텐러 여러분께 이야기하려고 했다"고 말했다.

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이어 사진으로 먼저 임신 사실이 알려진 데 대해 "본의 아니게 제가 칠칠맞지 못해서 이렇게 된 점 죄송하게 생각한다"며 "마음으로는 저나 남편이나 배텐러 여러분들을 많이 생각했다는 점을 꼭 말씀드리고 싶다"고 덧붙였다.

퇴사 후 방송 활동에도 임신과 관련한 비하인드가 있었다. 김다영은 약 1년간 휴식한 뒤 처음 출연한 방송이 SBS '동상이몽2-너는 내 운명'이었다며 "출연을 결정할 때만 해도 아기가 생긴 줄 모르고 있었다"고 밝혔다.

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이후 임신 사실을 알게 됐지만 일부 촬영 일정이 미뤄지면서 임신 중기에 접어든 뒤에도 방송 촬영을 이어갔다고. 그는 "돌이켜보니 제가 회사를 나온 이후에 한 모든 방송을 뱃속에 아이를 품고 있는 상태에서 했더라"며 "회사를 다니면서 했던 방송에 비해서는 조금 많이 건강하고 통통한 모습으로 화면에 담겨 개인적으로 조금 아쉽기는 하다"고 웃었다.

임신 사실을 외부에 알리지 않은 탓에 방송과 행사 제안도 여러 차례 고사해야 했다. 김다영은 "감사하게도 최근까지 방송이나 행사 등 여러 좋은 기회가 종종 있었는데 임신 사실을 대외적으로 알리지 않다 보니 자세한 이유를 말씀드리지 못하고 고사할 수밖에 없었다"고 밝혔다.

이어 "아쉽기도 했지만 지금은 아이를 건강하게 세상에 태어나게 하는 게 중요하다"며 당분간 출산과 건강 관리에 집중하겠다는 뜻을 전했다.

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현재 김다영은 임신 후기에 접어든 상태다. 그는 "정신을 차려보니 벌써 후기에 접어들고 있다"며 "아마 해는 넘기지 않고 올 연말에 아가를 만날 수 있을 것 같다. 건강하게 지금까지 뱃속에서 잘 자라주고 있다"고 전했다.

그러면서 "많이 축하해 주셔서 감사드린다. 저도 건강하게 잘 지내겠다"며 직접 임신 소식을 전한 이유와 함께 감사 인사를 남겼다.

한편 배성재와 김다영은 14세 나이 차를 극복하고 약 2년간 교제한 끝에 2025년 5월 부부가 됐다. 두 사람은 별도의 결혼식을 올리지 않고 가족들이 참석한 식사 자리로 예식을 대신했다. 이후 결혼 약 1년 반 만에 임신 소식을 전하며 올해 연말 부모가 될 예정이다.

olzllovely@sportschosun.com