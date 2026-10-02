이광수, 팬 소통 시작했는데 '중독' 기사까지…"휴대폰만 보면 사람들이 쑥덕거림"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김준석 기자] 배우 이광수가 팬 소통 플랫폼에 합류하자마자 '버블 중독'으로 기사에 등장했다.

이에 남긴 본인의 반응도 웃음을 더했다.

이광수는 지난 1일 팬 소통 플랫폼 '버블'을 시작하며 팬들과 소통에 나섰다.

Advertisement

처음에는 팬들에게 여러 기능을 물어보며 낯설어하는 모습을 보였지만, 이내 적응한 뒤 연달아 메시지를 보내기 시작했다.

특히 방송에서 보여준 특유의 말투와 유머가 글에서도 고스란히 드러났다. 음성 메시지가 아닌데도 옆에서 직접 이야기하는 듯한 생생한 표현들이 팬들의 눈길을 끌었다.

Advertisement

그의 메시지는 온라인 커뮤니티로 확산됐고, 적극적인 소통을 다룬 기사까지 나왔다.

Advertisement

팬이 "오빠 '버블 중독'으로 기사 뜬 거 아세요?"라고 물을 정도였다.

Advertisement

이에 이광수는 "오늘 내가 휴대폰만 보면 사람들이 웃으면서 쑥덕거림"이라고 답했다.

팬들과 주고받던 메시지가 화제를 모으자 주변에서도 자신의 휴대폰 사용을 눈여겨본다는 재치 있는 반응이었다.

Advertisement

플랫폼 기능을 묻던 초보의 모습도 잠시, 쏟아지는 메시지에 이어 기사에 대한 답변까지 웃음을 안겼다. 이광수는 팬들과의 소통에서도 특유의 예능감을 발휘했다.

narusi@sportschosun.com