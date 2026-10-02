리센느, 주 40개 스케줄에도 "정산 아직"…이서진 "돈이 다다" 현실조언

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[스포츠조선 김준석 기자] 걸그룹 리센느가 아직 정산을 받지 못했다고 밝혔다.

이서진은 정산금 사용에 대한 조언에 이어 "돈이 다다"라는 단호한 답변으로 웃음을 안겼다.

2일 방송된 SBS 금요 예능 '무엇이든 해줄지니 - 비서진'에서는 이서진과 김광규가 평균 나이 20.6세인 리센느의 비서로 나선 모습이 공개됐다.

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이날 리센느는 역주행 이후 광고 제의가 100여 개, 하루 섭외 전화가 100여 통에 달하는 것으로 소개됐다. 일주일 스케줄도 무려 40개에 이르는 바쁜 일상이 전해졌다.

하지만 정산 여부를 묻는 질문에 메이와 원이는 "정산은 아직 안 받았다"고 솔직하게 답했다.

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이에 이서진은 "정산을 받아도 허튼 곳에 쓰면 안 된다. 이상한 주식 같은 거 하면 안 된다"고 조언했다. 첫 정산을 앞둔 멤버들에게 돈을 신중하게 쓰라고 당부한 것이다.

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메이는 "왁뿌를 사려고 한다"며 취향을 드러냈다. 이서진은 "왁뿌를 사도 2~3개만 사라"고 구매 개수까지 정해줘 웃음을 자아냈다.

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이어 이서진은 "행복은 돈을 많이 벌면 행복이 오게 되어 있다. 무조건 행복이 따라온다"고 자신의 생각을 밝혔다.

원이가 "돈이 다일까요"라고 되묻자 답변은 짧고 확고했다. 이서진은 "돈이 다다"라고 말해 웃음을 더했다.

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앞서 화보 촬영 현장에서도 이서진의 현실적인 조언이 이어졌다. 촬영을 준비하는 스태프들을 살펴보던 멤버들에게 "너네 떴잖아, 눈치 안 봐도 돼"라며 당당하게 행동할 것을 독려했다.

원이가 "저희 광고비 줄이는 건 아니겠죠"라고 걱정하자, 그는 "다음 계약에서는 올려야 한다"고 답했다.

이어 제작진에게 "잘 될 때 즐겨야 한다. 안 될 때는 잘 될 때 생각하고, 세상이 그런 거다"라고 이야기하며 거침없는 '연예인 특강'을 펼쳤다.

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narusi@sportschosun.com