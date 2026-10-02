넷마블, '2026 G밸리 퇴근길 락' 후원…임직원 40여명 걷기 행사 참여

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넷마블이 서울 구로구 지역 축제에 후원사로 참여하며 지역사회와의 접점을 넓혔다.

넷마블은 지난 1일 구로구청이 주최한 '2026 G밸리 퇴근길 락(樂)' 행사에 후원사로 참여하고, 넷마블컴퍼니 임직원 40여명이 걷기 행사에 동참했다고 2일 밝혔다.

올해 처음 열린 'G밸리 퇴근길 락'은 기존 구로디지털단지 일대에서 열리던 마라톤 행사를 걷기와 맥주를 결합한 문화축제로 개편한 행사다. 직장인과 지역 주민들이 퇴근 후 함께 즐길 수 있는 지역 축제로 마련됐으며, G타워와 대륭포스트 8차 앞 광장 일대에서 다양한 프로그램이 진행됐다.

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걷기 행사는 G타워 앞 광장을 출발해 인근 2㎞ 구간을 걷는 방식으로 진행됐다. 넷마블은 공식 후원사로 참여하는 동시에 임직원 40여명이 직접 행사에 참가했다. 넷마블을 대표하는 캐릭터 인형탈 4종도 현장에 등장해 축제 분위기를 더했다.

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넷마블 관계자는 "새롭게 단장한 지역 축제에 후원사로 동참하고 임직원들이 지역 주민들과 함께 호흡하며 즐거운 시간을 보낼 수 있어 뜻깊었다"며 "앞으로도 임직원들이 일상 속에서 건강한 에너지를 나눌 수 있는 활동에 지속적인 관심을 기울이겠다"고 말했다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com