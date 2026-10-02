엠게임 '나이트 온라인', 글로벌 신규 서버 11월 12일 오픈

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엠게임의 장수 MMORPG '나이트 온라인'이 글로벌 신규 서버를 열고 해외 이용자 확대에 나선다.

엠게임은 노아시스템과 공동 개발해 서비스 중인 MMORPG '나이트 온라인'의 글로벌 신규 서버를 오는 11월 12일 오픈한다고 2일 밝혔다.

신규 서버 오픈에 앞서 현지 퍼블리셔와 함께 단계별 사전등록도 진행한다. 10월 15일부터 29일까지 1차 사전등록을 진행하며, 29일부터 11월 9일까지는 2차 사전등록과 서버 선택을 받는다. 11월 10~11일에는 캐릭터를 미리 생성할 수 있도록 해 서버 오픈과 동시에 게임을 시작할 수 있도록 지원한다.

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사전등록 기간에는 온라인 매체와 SNS 광고를 통해 신규 이용자 확보에도 나선다. 국가 간 대규모 전투를 앞세운 '나이트 온라인'의 콘텐츠를 알리며 기존 이용자의 복귀와 신규 이용자 유입을 동시에 이끌겠다는 전략이다.

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'나이트 온라인'은 신규 서버와 채널 오픈이 실제 매출 상승으로 이어진 대표적인 장수 타이틀이다. 2022년 11월 3년 만에 신규 서버를 선보였을 당시 오픈 첫날 일 매출 91만 달러를 기록하며 서비스 이후 최고치를 경신했다. 같은 해 12월에는 2005년 현지 서비스 시작 이후 최대 월 매출을 기록했으며, 전월 대비 55%, 전년 동월 대비 432% 증가했다. 2024년 4분기 신규 채널 증설에서도 이용자 유입 효과가 이어졌다. 신규 채널을 통해 유입된 이용자들이 안정적으로 유지되면서 2025년 1분기에는 엠게임 역대 1분기 가운데 가장 높은 매출을 기록했다.

최병헌 엠게임 '나이트 온라인' 개발실 이사는 "'나이트 온라인'은 신규 서버나 채널을 오픈할 때마다 이용자들의 뜨거운 호응을 확인해 온 타이틀"이라며 "기존 이용자의 복귀와 신규 이용자의 유입이 동시에 이뤄지는 만큼 이번 신규 서버 오픈도 매출 성장의 동력이 될 것으로 기대한다"고 말했다.

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2002년 7월 국내 정식 서비스를 시작한 '나이트 온라인'은 국가 간 대규모 전투를 핵심 콘텐츠로 내세운 MMORPG다. 현재 미국과 유럽을 비롯한 30여개 국가에서 서비스되고 있으며, 스팀을 통해서도 플레이할 수 있다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com