'야구선수와 이혼' 유혜정, 15년 옷장사 후 또 취업 도전.."누구보다 절실해"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 유혜정이 딸의 도움을 받아 취업에 도전했다.

2일 '붕어빵이네 혜정규원' 유튜브 채널에는 유혜정의 딸 서규원이 유혜정의 이력서 작성을 도와주는 영상이 공개됐다.

서규원은 "엄마가 취업을 하고 싶어 하셔서, 인사부에 근무하는 저와 함께 이력서를 써보려고 한다"라고 말했다. 유혜정은 애견 관련 업체에서 근무해 보고 싶다면서 "취업 성공을 위해 최선을 다해 이력서를 작성하려고 한다. 오늘 마감이다"라고 진지하게 말했다.

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유혜정은 관련 경력이 전무하지만 운영팀 매니저에 지원하고 싶어 했다. 우대사항에 해당사항도 없었다. 유혜정은 "우리 나이대는 받아주는 데가 없더라. 뭐라도 해보려고 하는데 안 된다", "내가 봐도 (이전에) 이력서를 허접하게 썼다. (연예인이라는 점이) 부담스러우실 것 같기도 하다"라며 취업의 어려움을 토로했다.

서규원은 유혜정이 이혼 후 15년간 옷 장사를 한 경험을 살리자고 제안했고, 유혜정은 자신감을 얻고 "고객 응대에 뛰어나다", "무사고 30년이고 운전을 잘한다", "성실하다"라며 자신의 강점을 나열했다.

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서규원은 이를 바탕으로 이력서 작성을 도왔고 이윽고 이력서 제출을 마쳤다. 유혜정은 "심심풀이로 직업을 구하는 것도 아니고 누구보다 절실하다"라며 합격을 기원했다.

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한편 유혜정은 지난 1999년 야구선수 출신 서용빈과 결혼했으며 2000년 딸 서규원을 출산했다. 하지만 2007년 이혼했으며 양육권은 유혜정이 가졌다. 유헤정은 이혼 후 생계를 위해 15년간 옷가게 운영을 했다고 밝힌 바 있다.

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joyjoy90@sportschosun.com