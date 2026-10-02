"개 멋있다" 기안84도 덜덜…배우 김민, '88년 된 집'서 발전기 라이프

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 김민의 역대급 자유로운 라이프에 기안84도 놀랐다.

2일 방송된 MBC '나 혼자 산다'에서는 압도적인 아우라를 뽐내는 신스틸러, 배우 김민의 일상이 공개됐다.

이날 김민의 집은 '나 혼자 산다'에서 본 적없는 놀라움으로 회원들의 눈을 사로 잡았다.

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화려한 천과 예사롭지 않은 소품으로 꾸며진 침실에서 일어난 김민은 '비상구' 푯말이 달린 작은 문을 열고 나왔다. 비상구 문을 열고 나온 곳은 바로 거실. 김신영은 "저기 동굴(?)이었어?"라며 예상치 못한 집구조에 놀라움을 드러냈다.

특히 김민이 신발을 신고 밖으로 나와 수풀을 뚫고 어디론가 향했다. 의문의 줄을 당기자 '드르릉' 하는 소리와 함께 기계가 작동하며 집 안 곳곳의 전구들이 서서히 빛을 발했다. 이는 발전기를 돌려 전기를 공급한 것. 현대 사회에서 보기 힘든 진풍경은 두 눈을 의심케 했다.

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김민은 "동두천이고 가족끼리 친했던 형 네 집이다"라고 이 집을 소개하며, "1938년에 지어진 집이다. 거의 80, 90년 됐다. 살면서 조금씩 고치며 살고 있다"고 밝혔다. 이어 독특한 침실에 대해서는 "제가 외국에 살 때 차에서 살 때가 있었다. 봉고차에서 창문에 천을 걸어놨었다. 떠돌면서 살 때 기분이 너무 좋아서 똑같이 했다"고 설명했다.

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김민은 "영국에서 1년 반, 뉴질랜드에서 5년, 호주에서 1년 반 정도. 총 8년 동안 외국 생활을 했다"고 밝히면서도 "태어난 건 동두천이다. 할아버지 때부터 동두천에서 계속 살았다. 어머니도 지금 동두천에 계시다"라고 외국인에 대한 오해를 풀었다.

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화장실에서 샤워를 하니 모든 집안의 전구가 깜빡였다. 이에 김민은 "물을 지하수를 끌어올려 쓰고 있는데, 발전기가 물 펌프를 쓰면 깜빡거린다"라고 설명하며, "삶이 약간 좀 부족해야 행복하다. 채워가는 재미가 있다"는 소신을 밝혔다.

김민의 생활에 "개 멋있다"라며 찐 반응을 보이는 기안84를 본 회원은 "기안84가 발발 떤다"며 놀렸고, 기안84는 "질문을 좀 조심하게 된다"고 너스레를 떨어 웃음을 안겼다.

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olzllovely@sportschosun.com