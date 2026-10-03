'데뷔 20년 차' 걸그룹 멤버, 얼굴 다 보이는 '반 오픈 탈의실'에 찐 당황

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[스포츠조선 이지현 기자] 데뷔 20년 차 소녀시대 유리가 제주 전통시장의 예상 밖 '반 오픈 탈의실'에 당황한 데 이어 기안84의 패션 도발에 또 긁혔다.

2일 방송된 MBC 예능 '나 혼자 산다'에서는 일상과 육지 활동을 마치고 제주로 컴백한 유리의 모습이 공개됐다.

이날 유리는 오토바이를 타고 자신이 좋아하는 세화민속오일장을 찾았다. 제주 먹거리를 둘러보던 유리는 제주의 전통 의상인 '갈옷'에 관심을 보였고, 마음에 드는 옷을 발견하자 직접 입어보기로 했다.

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하지만 문제는 탈의실이었다. 천으로 둘러진 탈의 공간은 얼굴 부분이 그대로 드러나는 이른바 '반 오픈형' 구조였다. 아이돌 그룹 소녀시대로 오랜 시간 활동해온 유리조차 예상하지 못한 모습에 당황한 기색을 감추지 못했다.

유리는 탈의실을 바라보며 "이거 이렇게 하는 거냐"고 되물었다. 상인들이 "안 보인다"고 안심시키자 유리는 "안 보인다고? 전 너무 잘 보이는데"라며 민망해했다.

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결국 유리는 주변을 살핀 뒤 몸을 최대한 낮추고 조심스럽게 옷을 갈아입었다. 상인이 "그게 재미"라고 말하자 스튜디오에서도 웃음이 터졌다.

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우여곡절 끝에 갈옷으로 갈아입은 유리는 마음에 든 듯 구매까지 빠르게 결정했다. 이후 다시 문제의 반 오픈 탈의실에 들어가 원래 옷으로 갈아입으며 시장 쇼핑을 마쳤다.

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그러나 유리의 '갈옷 패션'을 본 기안84가 뜻밖의 견제에 나섰다. "유행이 8년 전에 지나갔다"는 기안84는 자신이 무려 8년 전 '나 혼자 산다'에서 먼저 갈옷을 입었다며 과거 모습을 소환했다. 이에 패널들은 유리를 향해 "유행에 좀 늦는다", "빨리 따라가라"고 기안84와 비교하며 놀렸다.

그런 가운데, 구성환은 유리에게 단주를 선물하며 "이거 하나까지 더하면 좋을 것 같다"고 훈수를 더했다. 그러자 기안84도 손목의 단주를 보이며 "내가 안하려고 했는데, 널 위해서 내가 좀 더 하고 다닐게. 네가 패션이 좀 늦는다"고 이야기해 웃음을 더했다.

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결국 유리는 "제가 뭘 따라가냐. 다 뒤집어엎어 진짜"라고 발끈했다. 그러자 코드 쿤스트는 "확실히 기안84가 앞선다. 머리색까지 맞췄다"며 8년 전 사진을 보고 감탄했고, 전현무는 "기안84가 나혼산의 지디다"라고 더했다.

olzllovely@sportschosun.com